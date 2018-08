LIVE TMW - Nzonzi: "Darò il massimo. Presto sarò pronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole ufficiali da giocatore della Roma per Steven Nzonzi, che ha svolto la consueta conferenza stampa di presentazione a Trigoria. Queste le sue parole:

Cosa pensa di portare alla Roma? Che tipo di giocatore pensa di essere?

"Sono un centrocampista centrale, il mio compito è quello di recuperare palloni e far girare la squadra. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo, sfruttando tutte le mie capacità".

Fra quanto sarà al top?

"Spero il prima possibile. Le vacanze sono terminate, sono felice di essere qui e lavoro per essere al top. Non posso dire una data ma non ci verrà tanto".

In Nazionale Kante, qui De Rossi. Quale sarà la concorrenza più difficile da vincere per lei?

"Sono due giocatori molto forti che non si possono però paragonare. Entrambi hanno esperienza e hanno vinto tanto. Posso comunque coesistere sia con Kante che con De Rossi. Non so se sarà una concorrenza diretta, posso giocare in ogni ruolo del centrocampo".

Ha chiesto di andare via da Siviglia dopo aver vinto il Mondiale?

"Non è stata la vittoria in Russia ad avermi fatto cambiare idea. Giocavo a Siviglia da tre stagioni e per questo volevo qualcosa di diverso. Ho passato tre anni bellissimi ma volevo una nuova sfida e sono contento di essere in questo grande club".

Dove può arrivare questa Roma?

"L'obiettivo è migliorare lo scorso anno e vincere titoli. Ogni grande club vuole alzare trofei e la mia speranza è che si possa riuscire a raggiungere qualcosa di importante. Non sarà facile ma ci proveremo fino in fondo".

Come si scrive il suo cognome, con o senza l'apostrofo?

"Senza".

Ha parlato con Di Francesco sul suo ruolo in campo?

"Sono a disposizione dell'allenatore e farò ciò che mi chiederà. un giocatore deve sempre adattarsi alle richieste. Dobbiamo comunque avere una grande comunicazione in campo, oltre che a un'organizzazione importante".

Quale ruolo le piace di più?

"Sono pronto e a disposizione. Ho giocato un'intera stagione davanti alla difesa ma in passato ho giocato anche in posizioni più avanzate. Mi piace ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e molto dipenderà anche dalle caratteristiche dei miei compagni".

Cosa spera di trovare a Roma?

"Monchi mi ha aiutato molto a Siviglia, è un professionista eccezionale. Adesso arrivo in un club diverso e per vincere ci vogliono tanti fattori. Voglio lavorare duro sul piano personale e collettivo, la speranza è che tutto vada per il meglio".