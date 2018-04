LIVE TMW - Oggi l'Europa League: le ultime su Arsenal-Atletico e OM-Salisburgo

© foto di Image Sport

13.16 - Ha giocato a carte coperte il tecnico dell'Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, nella conferenza stampa della vigilia: "Per me sono loro i favoriti, ma noi vogliamo dimostrare di essere gli outsider per la finale", il pensiero dell'ex Roma a poche ore dal fischio d'inizio della gara di andata col Salisburgo.

13.06 - Cresce la fiducia in casa Atletico Madrid per quanto riguarda Diego Costa. Nella serata di ieri l'attaccante ha sostenuto l'intera rifinitura con la squadra, compresa la sessione di tiri al termine dell'allenamento. Per questo le quotazioni dell'ex Chelsea sono date in rialzo.

12.34 - Dubbio modulo per il tecnico dell'Olympique Marsiglia, Rudi Garcia. I francesi dovrebbero comunque scendere in campo col 4-2-3-1, al momentoin vantaggio rispetto al 3-4-3. Dall'altra parte il Salisburgo che dovrebbe schierarsi col 4-4-2 a rombo. Queste le probabili formazioni della sfida:

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rolando, Rami, Amavi; Lopez, Luiz Gustavo; Ocampos, Thauvin, Payet; Mitroglou.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Berisha; Schlager; Hwang, Dabbur.

12.13 - Quella fra Arsenal e Atletico Madrid è senza dubbio la semifinale più affascinate, per blasone e qualità delle due squadre. Per Diego Simeone resta vivo il dubbio Diego Costa, recuperato in extremis per la trasferta londinese, mentre Arsene Wenger dovrà fare a meno dell'infortunato Mkhitaryan. Queste le probabili formazioni della sfida:

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Wilshere, Ozil, Welbeck; Lacazette.

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Thomas, Saul, Koke; Griezmann, Gameiro.

Dopo la Champions, è il turno delle semifinali di Europa League. Questa sera alle 21.05 spazio a Arsenal-Atletico Madrid e Olympique Marsiglia-Salisburgo. Su TMW potrai seguire l'avvicinamento alle due gare con notizie, curiosità e le ultime di formazione.