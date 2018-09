LIVE TMW - Oggi Lazio e Milan: turn over per Inzaghi e Gattuso. C'è Higuain

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.13 - Il Milan rientrerà in Italia subito dopo il match contro il Dudelange: i rossoneri si trasferiranno in pullman da Lussemburgo a Metz dove il loro aereo decollerà per raggiungere l’aeroporto di Malpensa (arrivo previsto intorno alle 2.10 al Terminal 2).

14.55 - Patrick Cutrone non ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Under 21 e quindi questa sera contro il Dudelange, Rino Gattuso sarà “costretto” ad affidarsi nuovamente in attacco a Gonzalo Higuain: mentre tanti altri titolari partiranno dalla panchina o sono addirittura rimasti a Milanello ad allenarsi, il Pipita dovrà fare gli straordinari e guidare il tridente milanista anche in Lussemburgo nell’esordio del Diavolo nell’Europa League 2018-2019.

14.17 - Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato la partenza della squadra, in grado di essere protagonista tanto in Serie A quanto nelle coppe: “Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le competitor si sono rafforzate. Caicedo? È un ottimo professionista e un grande calciatore, lo scorso anno quando è stato chiamato in causa al posto di Immobile ha sempre risposto presente, mi ha soddisfatto in pieno”.

13.53 - Luis Alberto è pronto per la sfida di questa sera contro l'Apollon Limassol in Europa League. Questo il tweet del trequartista della Lazio:

Oggi cominciamo l'@EuropaLeague 💪🏼💪🏼 abbiamo un incontro allo Stadio Olimpico #avantiLazio pic.twitter.com/ErDcGBlkf9 — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) 20 settembre 2018

13.30 - Cambia molto Rino Gattuso, in vista della sfida di esordio in Europa League contro il Dudelange. Questa la probabile formazione:

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Bertolacci, Mauri; Borini, Higuain, Castillejo. A disposizione: Donnarumma A., Calabria, Zapata, Biglia, Kessie, Calhanoglu, Halilovic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

13.27 - Questa la probabile formazione della Lazio per la gara di questa sera all'Olimpico contro l'Apollon Limassol:

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Strakosha, Wallace, Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

13.15 - Dopo la due giorni di Champions, oggi tocca all'Europa League e le due italiane che scenderanno in campo saranno Lazio e Milan, rispettivamente alle 19 e alle 21.05 contro Apollon Limassol e Dudelange. Sia Simone Inzaghi che Rino Gattuso faranno molto turn over, puntando sui giocatori che fino a questo momento hanno avuto meno spazio.