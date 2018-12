LIVE TMW - Oggi Liverpool-Napoli, azzurri con 2 risultati. Tanti incastri possibili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro europeo del Napoli passa da Anfield. Gli uomini di Ancelotti, nonostante le oggettive difficoltà del gruppo con PSG e Liverpool, hanno portato avanti un'ottima campagna europea e questa sera, col destino nelle proprie mani, si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale contro gli uomini di Klopp.

11.29 - Formazione annunciata o quasi, per il Napoli di Carlo Ancelotti. Questa sera contro il Liverpool torneranno in campo i titolarissimi preservati in campionato contro il Frosinone, schierati in campo con solito 4-4-2. In casa Liverpool invece permane qualche dubbio, soprattutto legato al difensore che affiancherà Van Dijk. Nelle scorse ore sembrava favorito Matip, ma stanno salendo le quotazioni di Lovren. A centrocampo dubbio Keita-Wijnaldum, mentre davanti con Salah e Firmino ci sarà Mané seppur non al meglio della condizione. Queste le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens.