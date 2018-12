LIVE TMW - Oggi Liverpool-Napoli, tanti incastri. Azzurri coi titolarissimi

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

Il futuro europeo del Napoli passa da Anfield. Gli uomini di Ancelotti, nonostante le oggettive difficoltà del gruppo con PSG e Liverpool, hanno portato avanti un'ottima campagna europea e questa sera, col destino nelle proprie mani, si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale contro gli uomini di Klopp.

13.47 - Fabinho, centrocampista del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale del club inglese in vista della decisiva gara contro il Napoli in Champions League: "Stasera sarà una partita molto difficile, il Napoli ha dimostrato la sua qualità al San Paolo quando ci ha battuto. Ma il nostro destino è nelle nostre mani. Anfield sarà una spinta in più. Cercheremo di imporci, come sempre, contro chiunque. Daremo tutto per vincere e superare il turno", ha detto.



13.28 - Sarà un PSG nella sua miglior versione, quello che si presenterà a Belgrado per sfidare la Stella Rossa e provare a soffiare la qualificazione a una fra Liverpool e Napoli. Queste le probabili formazioni di Stella Rossa-PSG:

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Degenek, Babic, Rodic; Jovancic, Jovicic; Nabouhane, Marin, Stoiljkovic; Pavkov.

PSG (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani.

13.05 - Ultime di formazione raccolte dal nostro inviato a Liverpool per quanto riguarda i Reds di Jurgen Klopp. Per il centrocampo, nelle ultime ore, sembra aver scalato gerarchie l'olandese Wijnaldum, ora in vantaggio su Naby Keita. Da non escludere, inoltre, l'impiego dal primo minuto di Fabinho al posto di Jordan Henderson, con James Milner che pare essere l'unico davvero certo del posto. In difesa conferme sull'impiego dal primo minuto di Lovren con Matip inizialmente in panchina.

12.38 - Un Liverpool che proverà a fare la voce grossa e a sfruttare l'effetto Anfield, per battere il Napoli. Con la speranza, da parte di Jurgen Klopp, che l'arbitro faccia al meglio il suo dovere. Queste le parole del tecnico tedesco in sala stampa nella giornata di ieri: "Dobbiamo correggere gli errori commessi finora. Col Napoli al San Paolo e a Belgrado non abbiamo giocato bene. In casa però finora abbiamo fatto bene e domani dobbiamo fare ancora meglio. Io credo che se non ci saranno decisioni arbitrali avverse riusciremo ad ottenere ciò che vogliamo. Siamo in un gruppo difficile, questo lo sapevamo, ma abbiamo ancora la possibilità di passare il turno e questo dipende da noi. Dobbiamo sfruttare il clima favorevole di Anfield e non vedo l'ora di affrontare questa partita".



12.27 - Cresce l'attesa per la super sfida di questa sera fra Liverpool e Napoli. Il club britannico, tramite i canali social, ha mostrato un video in timelapse dell'interno dello stadio di Anfield che accende i propri riflettori. Immagini belle e suggestive che anticipano il leggendario palcoscenico su cui si esibiranno questa sera gli uomini di Ancelotti.



11.53 - Carico, scafato, consapevole. Il Carlo Ancelotti che si è presentato ieri in conferenza stampa ha cercato di tranquillizzare l'ambiente in vista della gara di questa sera, sottolineando le difficoltà nell'affrontare il Liverpool ad Anfield ma pure lo straordinario lavoro fatto dai suoi fin qui. Queste alcune battute in conferenza stampa: "Io non ho bisogno di questo match per sapere quanto è forte la mia squadra, questa gara dirà solo se possiamo andare avanti oppure no. Lo straordinario l'abbiamo già fatto, dobbiamo solo ottenere un risultato positivo e credo sia nelle nostre corde. Ma la nostra stagione andrà avanti al massimo delle nostre potenzialità a prescindere dalla gara di domani".



11.29 - Formazione annunciata o quasi, per il Napoli di Carlo Ancelotti. Questa sera contro il Liverpool torneranno in campo i titolarissimi preservati in campionato contro il Frosinone, schierati in campo con solito 4-4-2. In casa Liverpool invece permane qualche dubbio, soprattutto legato al difensore che affiancherà Van Dijk. Nelle scorse ore sembrava favorito Matip, ma stanno salendo le quotazioni di Lovren. A centrocampo dubbio Keita-Wijnaldum, mentre davanti con Salah e Firmino ci sarà Mané seppur non al meglio della condizione. Queste le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Insigne, Mertens.