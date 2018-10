LIVE TMW - Oggi Roma-CSKA Mosca, i precedenti sono quattro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.28 - I PRECEDENTI - Sono quattro i precedenti tra Roma e CSKA Mosca. La squadra moscovita è stata affrontata dai giallorossi nella Coppa delle Coppe 1991/92 e, successivamente, nell'edizione 2014/15 della Champions League. Il bilancio è di due vittorie della Roma, un pareggio e un successo del CSKA. In Coppa delle Coppe, nonostante il ko a Mosca, passò la Roma: 0-1 in Russia, 1-2 all'Olimpico.

11.55 LE PROBABILI FORMAZIONI -

Roma - Javier Pastore l'unico indisponibile per Eusebio Di Francesco che ha recuperato per il match di Champions sia De Rossi che Kolarov.

La probabile - Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Lu. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CSKA Mosca - Hančarėnka dovrà fare a meno dello squalificato Akinfeev per il match contro la Roma. Dubbi sull'impiego di Dzagoev, alle prese con qualche acciacco fisico e che, se dovesse giocare, sicuramente non avrebbe i 90 minuti nelle gambe.

La probabile - Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Akhmetov, Bijol, Oblyakov; Vlasic, Dzagoev; Chalov.

11.50 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Roma-CSKA Mosca, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Questa la classifica del gruppo G dopo due partite:

CSKA Mosca 4

Real Madrid 3

Roma 3

Viktoria Plzen 1