LIVE TMW - Oggi Young Boys-Juve, Cancelo-Bernardeschi si giocano il posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è pronta, a Berna contro lo Young Boys può certificare il passaggio agli ottavi come prima del girone. Per farlo dovrà però battere lo Young Boys allo Stade de Suisse, una sfida non semplice nonostante gli uomini di Seoane abbiano una qualità nettamente inferiore ai bianconeri.

Su TMW potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione da Berna anche grazie al lavoro dei nostri inviati. Fischio d'inizio previsto per le 21.

13.37 - La rifinitura alla Continassa, il viaggio verso Berna, le foto e gli autografi e il walkaround allo Stade de Suisse. Una vigilia intensa, per la Juventus impegnata questa sera a Berna contro lo Young Boys. Raccontata per l'occasione dai canali social dei bianconeri con un riassunto in immagini.



👀 In caso ve lo siate persi... Vi raccontiamo la vigilia di #YBJuve 👇https://t.co/0xKmbNMMc3 — JuventusFC (@juventusfc) December 12, 2018

13.16 - Cielo sereno e temperatura rigida, questa sera allo Stade de Suisse per Young Boys-Juventus. I bianconeri scenderanno sul terreno di gioco sintetico dell'impianto bernese con una temperatura che toccherà i -3°C. L'impianto sarà interamente esaurito nei suoi 32mila posti, fra questi presenti circa 1700 sostenitori juventini.

12.59 - Dal suo arrivo alla Juventus, Massimiliano Allegri ha infranto più di un record. Fra i riconoscimenti numerici per il tecnico livornese ce n'è anche uno che riguarda la Champions. Fra i tecnici con almeno 50 panchine in Champions League infatti Allegri si piazza al terzo posto, dietro a Simeone e Capello, per quanto riguarda i clean sheet, ovvero le gare concluse con la porta inviolata. In tal senso il tecnico bianconero ha visto la sua squadra non subire gol nel 46% dei casi, ovvero in 37 occasioni sulle 81 gare giocate. Simeone guida questa particolare classifica col 54% delle gare, seguito da Fabio Capello con il 48%.



Did JU know? @OfficialAllegri ha visto la sua squadra mantenere la porta inviolata nel 46% degli incontri giocati in Champions League (37/81) – solo Diego Simeone (54%) e Fabio Capello (48%) hanno registrato una percentuale più alta (+50 incontri). 🔝 #YBJuve pic.twitter.com/NvSZCvkR9z — JuventusFC (@juventusfc) December 12, 2018

12.33 - La Juventus devee centrare il primato per evitare, agli ottavi, big come Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Questi i principali titoli dei quotidiani italiani in merito alla sfida fra Young Boys e Juventus sul sintetico dello Stade de Suisse:

Gazzetta dello Sport: "L'orologio CR7 per arrivare puntuale al primato"

Corriere dello Sport: "Juve si gioca il primo posto, DiFra la panchina"

Corriere di Torino: "Tappeto verde d’insidia"

12.10 - Dal giorno dell'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, la Juventus è stata etichettata come candidata numero uno alla Champions. Il tecnico Max Allegri, però, nella conferenza stampa di ieri ci ha tenuto a ricordare le difficoltà che i bianconeri potrebbero trovare sulla loro strada: "E' nettamente più competitiva: ci sono tante squadre che hanno possibilità di arrivare in fondo. Noi, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain, il Liverpool stesso, il Manchester City. In tante possono arrivare in fondo, l'unico turno più morbido può essere l'ottavo se arriviamo primi, altrimenti giocheremmo contro una di queste grandi squadre. Sarà una Champions difficilissima, nei turni successivi".



11.46 - Chi al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco? Sembra essere questo il principale dubbio di Massimiliano Allegri in vista della sfida di questa sera della Juventus contro lo Young Boys. Nel 4-4-2 bianconero troveranno spazio, in difesa, De Sciglio e uno fra Cancelo e Cuadrado sulla corsie laterali, mentre Rugani sarà il partner di Bonucci al centro. A centrocampo turno di riposo per Matuidi con Bentancur-Pjanic nel mezzo e Bernardeschi-Douglas Costa ai loro lati (il tutto se Cuadrado dovesse giocare al posto di Cancelo). Davanti, Mario Mandzukic favorito per far coppia con CR7. Queste le probabili formazioni della sfida dello Stade de Suisse:

Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Sow, Fassnacht, Aebischer; Ngamaleu, Hoarau, Assalè.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Bernardeschi, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.