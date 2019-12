LIVE TMW - Ottavi Champions, Juve-Lione, Napoli-Barça e Atalanta-Valencia

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: schiaccate F5 per aggiornare la pagina!

12.12: Juventus-Lione, Napoli-Barcellona e Atalanta-Valencia - Il Borussia Dortmund è la prima squadra sorteggiata: per i gialloneri, che hanno escluso l'Inter arrivando secondi in classifica nel gruppo che comprendeva anche Barcellona e Slavia Praga. Per i tedeschi sfida al PSG. Grande sfida tra Real Madrid e Manchester City come secondo incrocio. L'Atalanta pesca il Valencia, evitando così tutte le corazzate spagnole e inglesi. Per l'Atletico Madrid sfida difficilissima contro il Liverpool, mentre il Chelsea è accoppiato al Bayern Monaco. Il sorteggio si conclude con il Napoli che viene accoppiato al Barcellona, non certo una pesca fortunata, e la Juventus al Lione, mentre Tottenham-Lipsia sarà l'ottavo incrocio della fase finale di Champions League 19/20. Sorteggio concluso, almeno due italiane su tre possono sorridere.

OTTAVI DI FINALE

Borussia Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Olympique Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Round of 16 draw 🔥 Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019

12.06: Kelly Smith la prima grande ospite - Un'allenatrice di calcio ed ex calciatrice inglese, ex attaccante, ora assistente tecnico dell'Arsenal è il primo ospite sul palco di Nyon, è Kelly Smith. Ricordiamo che la Champions League femminile avrà una fase a gironi a partire dal 2020-21. Subito dopo Hamit Altintop, ex calciatore turco, ambasciatore per la finale, che si giocherà proprio ad Istanbul, allo Stadio olimpico Atatürk, Turchia. "Saremo pronti, sarà un grande evento e abbiamo già una buona esperienza", dice Antintop.

12.02: comincia la cerimonia - Via alla cerimonia: a Nyon vengono elencati tutti i numeri dei gironi, dove la grande sorpresa è sicuramente l'Atalanta, prima a qualificarsi dopo aver perso le prime tre gare. Con la Dea ci sono anche Juventus e Napoli, poi quattro inglesi, Liverpool, Manchester City, Tottenham e Chelsea, quattro spagnole, Real, Atletico Madrid, Barcellona e Valencia, tre tedesche, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia, due francesi, Lione e PSG.

11.55: le date degli ottavi di finale - Gli ottavi di finale di Champions League prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Di seguito le date: 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, ovvero il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l’11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo

11.50: Marino: "Forse Guardiola aveva ragione" - Il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal sorteggio degli ottavi di Champions League: "Essere qui è emozionante, a inizio stagione era impensabile. Vedremo cosa succederà tra mezzora. Lipsia da pescare? Quello che prendi prendi, sono sei squadre con blasone e valore tecnico altissimo. Atalanta da evitare? La metafora del dentista di Guardiola vale per tutti. Affrontare l'Atalanta è difficile per tutti i club europei, noi siamo dei provinciali e dobbiamo restare con i piedi per terra".

11.47: manca pochissimo, ricordiamo le possibilità per le italiane - Poco più di dieci minuti all'inizio del sorteggio, ricordiamo rapidamente quali sono i "rischi" per le tre squadre italiane:

Le possibili avversarie della Juventus : Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione, Chelsea.

Le possibili avversarie del Napoli : PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Lipsia, Valencia.

Le possibili avversarie dell’Atalanta : PSG, Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia.

11.42: non sono presenti dirigenti del Napoli - Nessun rappresentate per il Napoli, come di consueto in queste occasioni.

11.36: Vidic parla della fase finale - L'ex ex difensore di Inter e Manchester United Nemanja Vidic, parla così in esclusiva ai microfoni di TMW dal sorteggio di Nyon. Il dominio dei cinque campionati top non sorprende il serbo: "È sempre stato così, ma in questo momento la cosa si è accentuata, i grandi giocatori vanno dove c'è ricchezza, nei cinque grandi campionati. In Inghilterra in particolare, poi Italia, Spagna e Inghilterra, dove ci sono i grandi club in grado di competere. È una grande sorpresa vedere qui l'Atalanta, hanno fatto una impresa giocando bene, complimenti a loro".

11.26: arriva anche la Dea - Arrivati anche il presidente Percassi e il dg Marino: per l'Atalanta una storica prima volta in questo sorteggio così importante, in una cornice che ha imparato a conoscere lo scorso agosto.

11.13: arrivata la Juve, c'è Nedved - Il sorteggio degli ottavi di Champions si avvicina e da pochi minuti a Nyon è arrivato il presidente della Juventus, Pavel Nedved. Di seguito la foto di TuttoMercatoWeb.com con il bianconero insieme agli addetti stampa.

10.43: arrivano i club italiani - Alle ore 12 avrà inizio il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con Juventus, Napoli e Atalanta che conosceranno la propria avversaria, mentre alle 13 via a quello di Europa League, con Inter e Roma. A Nyon, nel quartier generale della UEFA, non arriverà nessun dirigente del club partenopeo, come sempre accade, mentre per la Juventus ci sarà come al solito Pavel Nedved. Atalanta con Antonio Percassi e Umberto Marino, mentre per l'Inter Javier Zanetti. Infine la Roma: presente il main contact Manolo Zubiria.

10.24: lo studio della probabilità - I vincoli e le sistemazioni forzate sono tanti e diversi: tramite un calcolo statistico delle probabilità, è possibile studiare gli accoppiamenti più probabili per le 3 squadre italiane.

JUVENTUS - I bianconeri di Sarri, in percentuale, hanno maggiori probabilità di incontrare il Chelsea rispetto a tutte le altre squadre di seconda fascia. L'accoppiamento Juve-Chelsea è dato al 21,6%, poco più di Juve-Real Madrid al 20,9%. Quindi il Tottenham di Mourinho (20,6%), il Borussia Dortmund (20,1%) e l'Olympique Lione (16,8%).

NAPOLI E ATALANTA - Entrambe le squadre, in percentuale, hanno le maggiori possibilità di incontrare il Valencia (19%) e il Barcellona (18,6%). Il podio dei probabili avversari del Napoli si chiude col Manchester City (17,7%), mentre quello dell'Atalanta col Liverpool (17,7%). Quindi il perc

10.12: regole e vincoli per il sorteggio - Si parte alle 12. Nella sede dell'UEFA a Nyon, come di consueto, saranno infatti sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League, dopo la fase a gironi. Nessun limite territoriale questa volta, anche perché sono rimaste in gara soltanto squadre dei primi cinque campionati europei. I 16 club che aspirano alla finale di Istanbul saranno sorteggiati come al solito partendo da due gruppi: teste di serie (vincitrici del girone) e non teste di serie. Nessuna squadra può affrontare una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione: niente derby, almeno per ora. Le teste di serie, infine, giocheranno la gara di ritorno in casa.

Teste di serie

Barcelona (ESP: Gruppo F)

Bayern (GER: Gruppo B)

Juventus (ITA: Gruppo D)

Lipsia (GER: Gruppo G)

Liverpool (ENG, detentori: Gruppo E)

Manchester City (ENG: Gruppo C)

Paris (FRA: Gruppo A)

Valencia (ESP: Gruppo H)

Non teste di serie

Atalanta (ITA: Gruppo C)

Atlético (ESP: Gruppo D)

Chelsea (ENG: Gruppo H)

Dortmund (GER: Gruppo F)

Lyon (FRA: Gruppo G)

Napoli (ITA: Gruppo E)

Real Madrid (ESP: Gruppo A)

Tottenham Hotspur (ENG: Gruppo B)

10.00 - Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, RB Lipsia, Liverpool, Olympique Lione, Manchester City, Napoli, PSG, Real Madrid, Tottenham, Valencia. Queste le sedici squadre più forti del continente dopo il verdetto degli ottavi di finale: un poker inglese, l'ennesimo en plein spagnolo, tre italiane e tre tedesche, ma anche due francesi. Alle 12 l'urna di Nyon deciderà come la loro avventura continuerà: gli attesissimi accoppiamenti diranno come si comporranno gli ottavi di finale della più prestigiosa e seguita competizione d'Europa. Seguite il sorteggio con il nostro LIVE, su TMW.