LIVE TMW - Ottavi Champions, oggi il sorteggio: attesa Juve e Roma

10.43 Queste le date dei prossimi impegni verso la finale di Madrid.

Ottavi di finale 12/13/19/20 febbraio: ottavi di finale, andata. 5/6/12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale Quarti di finale 9/10 aprile: quarti di finale, andata. 16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali 30 aprile/1 maggio: semifinali, andata. 7/8 maggio: semifinali, ritorno

Finale Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid

10.19 Queste le partecipanti al sorteggio di Nyon. Vincitrici dei gironi (teste di serie): Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Porto (POR), Real Madrid (ESP). Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Ajax (NED), Atlético Madrid (ESP) , Liverpool (ENG), Lyon (FRA), Manchester United (ENG), Roma (ITA), Schalke (GER), Tottenham Hotspur (ENG)

10.11 - Francesco Totti e Mauro Baldissoni sono i dirigenti della Roma presenti a Nyon per il sorteggio degli ottavi di Champions League. Per la Juventus, il vice presidente Pavel Nedved. Tanti volti noti: per il Barcellona c'è il vice presidente Jordi Mestre con il dirigente Guillermo Amor. Txiki Begiristain, ds del Manchester City, è a Nyon. C'è Emilio Butragueno per il Real Madrid, Jean-Claude Blanc per il PSG con il dirigente Maxwell, per lo United c'è invece Denis Irwin.

10.00 - Tra due ore è tempo di sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a Nyon, Svizzera. Nella sede della UEFA, Juventus e Roma conosceranno il rispettivo destino europeo nella corsa alla finale del Wanda Metropolitano del 1 giugno a Madrid. La Juve è testa di serie, la Roma no. Non ci sono Inter e Roma, uscite dalla Champions perché terze nel rispettivo girone europeo.