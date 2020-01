LIVE TMW - Paolo Dal Pino è il nuovo Presidente della Lega di Serie A

Fonte: hanno collaborato da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.40 - Via Marotta e Cairo Stanno uscendo alla spicciolata i Presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Da pochi istanti, via da Via Rosellini anche Marotta, Cairo e Carnevali.

17.30 - Escono i protagonisti Dopo l'Assemblea che si è tenuta in Via Rosellini, che ha portato all'elezione di Paolo Dal Pino alla guida della Lega di Serie A, stanno uscendo i protagonisti e i presidenti dei club di A. Il primo a lasciare la sede è stato Claudio Lotito, da pochi istanti anche Sticchi Damiani del Lecce che ha parlato di mercato coi media presenti.

16.39 - Assemblea sempre in corso - L'Assemblea è sempre in corso ma intanto arrivano i dettagli. Dal Pino è stato eletto come nuovo numero uno della Lega di A.

DAL PINO NUOVO PRESIDENTE - Paolo Dal Pino è il nuovo Presidente della Lega di Serie A. E' stato eletto con 12 voti, per Gaetano Micciché 7, 1 scheda bianca. Per l'elezione servivano 11 voti.

15.56 - Esito incerto - L'esito è incerto, spiega l'agenzia ANSA. Secondo le previsioni della vigilia, parte delle società proverà a compattarsi di nuovo per Paolo Dal Pino, manager con un passato nel settore dell'editoria e delle telecomunicazioni, che nell'ultima assemblea il 16 dicembre ha sfiorato l'elezione ottenendo 13 voti. Un altro fronte punta invece sul ritorno di Gaetano Miccichè, che si è dimesso dalla presidenza della Lega il 19 novembre dopo l'inchiesta della Procura federale sulla sua elezione.

15.53 - Quorum a 11 - Può essere eletto il nuovo Presidente della Lega di Serie A, nell'Assemblea adesso in corso a Milano. Il quorum si è abbassato a 11 dopo la fumata nera dell'Assemblea dicembrina.

15.48 - Presenti tutti i club Sono presenti in Via Rosellini tutti i club. Altri nomi: oltre a Marotta, c'è anche l'AD Alessandro Antonello per Inter. Poi Antonio Percassi per Atalanta, Massimo Ferrero per Sampdoria, Stefano Campoccia per Udinese, Saverio Sticchi Damiani per Lecce, Luca Carra per Parma.

15.30 - Via all'Assemblea di Lega E' in corso in Via Rosellini a Milano l'Assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno l'Elezione del Presidente della Lega, oltre ad altri punti come l'approvazione del verbale dell'Assemblea del 2 dicembre e del Bilancio di esercizio LNPA al 30 giugno 2019. Sono presenti tutte le società e i vertici di molti club: tra questi anche Andrea Agnelli per Juventus, Giuseppe Marotta per l'Inter, Paolo Scaroni per il Milan, Urbano Cairo del Torino, Enrico Preziosi del Genoa. L'Assemblea è iniziata alle 14:30.