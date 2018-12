LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Alves recuperato, davanti ho tanta scelta"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.00 - Tra pochi minuti, avrà inizio la consueta conferenza stampa pre-partita dell'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa. Domani, infatti, i crociati affronteranno la Sampdoria e andranno a caccia dell'ennesima impresa della stagione a Marassi, dove hanno già raccolto tre punti pesantissimi contro il Genoa. Rimanete con noi, appuntamento tra quindici minuti circa per il nostro LIVE!, come sempre in diretta scritta grazie alla collaborazione di ParmaLive.com:

Inizia la conferenza. Queste le prime parole del tecnico crociato: "Bruno Alves, prendendo le giuste precauzioni, si è allenato regolarmente con la squadra ed è disponibile per la trasferta di Genova. A parte Deiola, che ha avuto un attacco influenzale nella notte, sono tutti a disposizione. Sarà una partita molto diversa rispetto all'amichevole di qualche mese fa, considerando che già quest'estate si era vista la caratura della Samp, la sua organizzazione dovuta alla bravura di un allenatore che sa lavorare su entrambe le fasi. È stata a lungo la miglior difesa e ha un calcio propositivo. Una squadra che va rispettata ma dovremo provare a metterli in difficoltà perché abbiamo qualità importanti. Se giocheremo con la giusta cattiveria agonistica potremo fare risultato".

Gervinho out ma le opzioni non mancano.

"Non c'è Gervinho ma gli altri stanno crescendo. Penso a Sprocati, ho la possibilità di scelta fra tanti giocatori. Credo che potremo utilizzare calciatori tecnici come Ciciretti o altri più di gamba come Di Gaudio. Poi ci sono Biabiany e, appunto, Sprocati, avrò tante opzioni. E per questo deciderò domani, come è giusto che sia".

Quando tornerà in campo l'ivoriano?

"L'infortunio di Gervinho dopo il Milan era stato valutato come lieve e recuperabile in due o tre settimane, speravo di averlo part time per Genova ma questo non è avvenuto, lavoriamo per averlo contro il Bologna in casa ma senza accelerare nulla: lavoriamo in base a un percorso specifico, per le tempistiche iniziali si parlava due o tre settimane, dunque siamo nei tempi giusti".

Domani sarà l'occasione per rinverdire il gemellaggio.

"È molto forte tra queste due grandi società. La cosa mi fa enormemente piacere avendo giocato con i blucerchiati per sei mesi. Sarà ancora più bello osservare questo gemellaggio dal terreno di gioco ma sportivamente parlando sarà una battaglia in campo, credo che anche la Samp la interpreti così".

I giornali genovesi hanno scritto che la Samp può e deve fare paura al Parma. Cosa dei liguri può farlo?

"Grande rispetto per il valore della squadra e del suo tecnico ma nessuna paura, quella si riserva a cose ben più importanti di un match. Abbiamo la possibilità di metterli in difficoltà come già successo a Milano, a Torino e nella stessa Genova con i rossoblù che si sarebbero trovati secondi battendoci".

Col Chievo due punti persi o uno guadagnato?

"Non mi piace guardare indietro, per come si era messa la gara è stato un punto guadagnato. Noi ovviamente volevamo ottenere il risultato pieno, le stesse statistiche dicono che non c'è stata partita. Abbiamo creato molte più situazioni in attacco anche rispetto alle gare giocate in B, resta il rammarico per non aver vinto ma ho fatto un plauso ai miei per come l'hanno saputa recuperare".

A breve aprirà il mercato. Il Parma ha necessità d'intervenire per prendere una mezzala dopo il ko di Grassi? Si parla anche di Hernanes.

"Il mio pensiero, adesso, è cercare di finire il girone d'andata nel miglior modo possibile. Ora penso principalmente alla partita con la Samp. È chiaro che abbiamo avuto un infortunio pesante in mediana e la società rifletterà su un'eventuale integrazione. Ma c'è un un direttore sportivo molto bravo che ci penserò a tempo debito".

14.28 - Termina qui la conferenza stampa di mister Roberto D'Aversa.