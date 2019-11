LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Avremmo meritato la vittoria"

Terminato da poco il derby emiliano tra Bologna e Parma sul risultato di 2-2. Tra poco in conferenza stampa al Dall'Ara si presenterà Roberto D'Aversa, tecnico dei gialloblu.

15:03 inizia la conferenza stampa

Partita difficile da commentare a caldo

"C'è rammarico perché stavamo vincendo una partita meritatamente. È chiaro che c'è soddisfazione per la prestazione e amarezza per il risultato. Però non rimprovero nulla ai miei ragazzi. Dobbiamo migliorare certamente nella gestione, nel far morire la partita. Dispiace soprattutto perché ci tenevamo a regalare una vittoria al nostro vicepresidente che ha recentemente perso il papà".

La chiave è non aver chiuso la partita prima?

"Se si prendono due gol su palla inattiva e non riusciamo a chiudere la partita è chiaro che ci voleva più cattiveria. Non dimentichiamoci che c'erano giocatori giovani o all'esordio dal primo minuto. Con il tempo miglioreremo alcuni aspetti".

Oggi gran partita di Kulusevski. Ha le caratteristiche per diventare una stella?

"Credo che indipendentemente dall'età sia un giocatore forte e mi auguro che continui a giocare così. Non gli piace perdere, è determinato, è chiaro che deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco come per esempio il gol di testa".

Cosa ha detto alla squadra prima della gara?

"Mi sono riallacciato alle prestazioni positive del recente passato. E in più sapevo che non ci saremmo pianti addosso. Abbiamo cercato di mettere ogni giocatore nelle condizioni migliori per rendere. Partita tatticamente strepitosa e avremmo meritato la vittoria".

Cos'ha Scozzarella?

"Un polpaccio indurito. Non siamo fortunati, evidentemente"

15:08 termina la conferenza stampa