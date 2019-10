LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Escluse fratture per Inglese. Dermaku ok"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.15 - Serata di festa per il Parma di Roberto D'Aversa, che ha trionfato contro il Genoa 5-1. Il tecnico nativo di Stoccarda sarà sicuramente contento per la vittoria netta dei crociati, che volano a dodici punti in classifica. Tra poco le parole del tecnico, che potrete seguire qui grazie al LIVE! dall'inviato di ParmaLive.com:

Via alla conferenza: "Domani valuteranno Inglese, sono escluse fratture. Perdere due giocatori come Inglese e Bruno Alves dispiace ma Dermaku e Cornelius hanno meritato. I ragazzi hanno dimostrato di voler il risultato a tutti i costi. Dobbiamo essere bravi a rimanere equilibrati, sia quando si vince sia quando il risultato non si porta a casa".

La squadra ha giocato straordinariamente bene:

"Il percorso fatto in casa non si può rimproverare a questi ragazzi perché hanno fatto sempre bene. Con il Cagliari si sono commessi errori ma a volte le sconfitte ti portano a lavorare meglio. Può succedere in Serie A di perdere alcune partite, noi dobbiamo andare in campo con la mentalità di oggi come abbiamo fatto sempre vincendo un campionato e salvandoci l'anno scorso. Hanno sempre giocato da squadra, dobbiamo essere bravi a far venire gli episodi dalla nostra parte".

Un giudizio sulla prova di Scozzarella?

"Matteo sa cosa voglio in quel ruolo, è un giocatore importante. Dobbiamo essere bravi a ragionare che spesso e volentieri in passato ha avuto problemi, dobbiamo gestirlo. Cercheremo di lavorare affinché duri per tutti i novanta minuti".

Ti darà fastidio avere i riflettori addosso per il tuo rapporto con Conte?

"Conte è il padrino di mia figlia, c'è un rapporto di amicizia e rispetto. Indipendentemente dal nostro rapporto entrambi vorremo fare risultato"

Nel primo tempo si è scaldato Colombi: Sepe è a posto?

"Solo precauzionalmente".

Gagliolo a sinistra ha fatto bene:

"La scelta di Riccardo e non Giuseppe era perché i terzini contro il Genoa devono lavorare stretti. Con Dermaku all'esordio volevo più equilibrio. Dermaku? È uscito per crampi".

