LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Napoli completo. Gervinho out? Concordato"

23.08 - Arrivato D'Aversa in conferenza. "Il risultato, nel momento in cui si sblocca rapidamente, non porta giovamento per la nostra gara. E' successo anche nel secondo tempo, è chiaro che contro squadre così forti - ha detto - bisogna restare in equilibrio fin quando è possibile. Dispiace perché non abbiamo fatto bene sulle situazioni del gol del Napoli, nonostante abbia creato ancora di più. Nella ripresa avremmo dovuto provare a trovare il pari, ma il Napoli è forte, completo, fa possesso palla in maniera paziente fino a farti allargare per trovare il gol. Abbiamo consegnato troppo il pallone agli avversari, è chiaro che difficilmente riesci a portare un buon risultato a casa".

Avete già sfidato Napoli, Inter e Juve. Chi l'ha impressionata di più? "Abbiamo incontrato il Napoli nel momento peggiore per noi, ha fatto bene a Torino e ora ha convinzione nelle idee di gioco del nuovo tecnico. Ancelotti ha fatto bene in ogni piazza, sta provando a portare la sua mentalità. Lo dimostra l'atteggiamento di Insigne che sta ricoprendo un ruolo che non aveva mai interpretato, con la Juve il momento era diverso e abbiamo fatto meglio anche in virtù dell'aiuto del nostro pubblico. Qui abbiamo sofferto la tensione, anche stranamente perché con Inter e Juve abbiamo fatto meglio. Inutile rammaricarsi, non dobbiamo preoccuparci di non aver fatto punti in queste gare. Il Napoli è stato superiore, ma dobbiamo pensare a recuperare il più velocemente possibile per la gara di domenica".

Domenica c'è l'Empoli, una squadra che ha il vostro stesso obiettivo. "Certo. Gervinho out? Se la gara fosse stata in equilibrio fino alla fine, l'avrei utilizzato. L'ho deciso con lui. Negli altri reparti ho schierato calciatori più freschi. Deiola aveva dimostrato di poter fare bene, meritava una chance dall'inizio. E' chiaro che provo a fare bene per conquistare un buon risultato. Se Inglese si fa male all'intervallo, faccio in modo di non perderlo per più tempo. Finché si può fare bene, si prova a schierare i migliori in condizione. Però, a un certo punto, si può pensare anche alla prossima sfida".

Come si prepara una gara per contrapporsi a Insigne? "E' molto bravo a lavorare tra le linee, bisogna essere compatti ma è bravo ad attaccare la profondità. Ha segnato su una nostra lacuna".

Inglese può essere pronto per il Napoli in futuro? "E' forte, completo. Ha scelto di giocare con continuità, ma credo che sarebbe stato utile a un club come il Napoli che gioca su più fronti. Molto, però, è dipeso dal fatto che voleva la continuità. Da calciatore ho giocato con ottime punte e posso dire che Inglese è un centravanti completo, presto verrà convocato in nazionale. Mi stupisce che ha forza e fame anche in allenamento, questo gli farà fare la differenza".

