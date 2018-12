LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Sconfitta giusta, Samp ha meritato"

Fonte: Inviato a Marassi

Sconfitta in trasferta per il Parma. I gialloblu sono stati battuti dalla Sampdoria per 2-0 nel match valido per la 16a giornata di campionato. Fra pochi istanti il tecnico Roberto D'Aversa interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Cosa non ha funzionato? Il Parma più brutto?

"Credo che il Parma più brutto si sia visto a Napoli. Nel primo tempo abbiamo lavorato abbastanza bene dove abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio poi nel secondo tempo è venuta fuori la qualità e la fisicità loro. Dopo Napoli, è la seconda volta su cui non c'è da recriminare sul risultato".

Statistiche impietose.

"Le statistiche sono impietose dove, se non ci fosse stato il colpo di testa di Iacoponi, non abbiamo fatto un tiro in porta. A volte ci vuole una qualità e abbiamo avuto una squadra di fronte che, dal quel punto di vista, ci è stata superiore".

Ha pesato il campo pesante?

"Il campo avere dovuto dar noia a loro. Non mi piace creare alibi".

Questa partita può offrire spunti per la prossima?

"Noi affrontiamo ogni partita per fare risultato. Quello che dobbiamo fare è pensare alla gara col Bologna, squadra che, come dice la classifica, lotta per il nostro stesso obiettivo".

Giampaolo temeva molto questa partita e la Samp ha giocato più largo del solito. Questa chiave vi ha dato fastidio?

"E' chiaro che dovendo fare una scelta contro una squadra molto brava a giocare in verticale, porti loro a sviluppare gioco in ampiezza. Penso che nel primo tempo si è sofferto poco o nulla, nel secondo tempo poi è venuta fuori la superiorità tecnica. Il rammarico è aver preso gol sui cross dove spesso ci comportiamo bene".