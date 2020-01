LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Sepe da Nazionale? In Italia è tra i migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.10 - Al termine della gara contro l'Udinese, Roberto D'Aversa analizza i temi del successo di oggi in conferenza stampa dal Tardini. La seguiremo grazie all'inviato di ParmaLive.com:

17.18 - Prende la parola il mister: "Oggi ci tenevamo a fare un risultato importante per aumentare la distanza dalle zone calde e volevamo dedicare la vittoria a Inglese. Abbiamo fatto 60 minuti di ottimo calcio, poi siamo calati ma i meriti a questi ragazzi vanno fatti per come interpretano la gara in momenti complessi. Abbiamo giocato da squadra e meritatamente abbiamo portato a casa i tre punti. gagliolo è stato male tutta la notte, Grassi pure, Kurtic ha preso una botta. Sono orgoglioso dei ragazzi che dimostrano attaccamento alla maglia".

L'anno scorso dal 2-0 perdeste con la SPAL:

"La differenza rispetto all'anno scorso è che gli infortuni ci hanno portato a lottare per la salvezza. Stiamo dimostrando di essere un gruppo forte, la qualità è cambiata dall'anno scorso, c'è continuità di lavoro e mi auguro che continuiamo a procedere come fatto oggi".

Cosa hai detto ai ragazzi?

"Di andare a casa a recuperare. Gli ho fatto i complimenti ma deve essere un punto di partenza per migliorarci, vogliamo migliorare il girone d'andata. Nessuno ha cambiato gli obiettivi, la prossima settimana andare a Cagliari e sarà una partita piena di difficoltà".

Oggi ha ritrovato Kulusevski?

"Ci sta un momento di difficoltà, Dejan ha anche un problema fisico. Ora si guarda come un investimento della Juve. Deve giocare per l'età che ha, ha fatto ciò che ha fatto perché ha messo in campo le sue qualità, abbina qualità e quantità. Deve migliorare, ma deve giocare in maniera serena".

Tatticamente qualcosa è cambiato:

"Dipende dall'avversario, abbiamo studiato l'Udinese che concede poco. Poi sta all'interpretazione, i ragazzi hanno fatto bene per 70 minuti e l'organizzazione c'è stata fino al novantesimo. Non c'è stata storia, negli ultimi minuti qualcosa è cambiato ma per le condizioni di qualcuno".

Chi recuperi questa settimana?

"Gervinho, spero".

Sepe è da Nazionale?

"In questo momento è uno dei migliori portieri del campionato italiano, ha raggiunto una maturità di cui sono contento. Sia io che la società abbiamo investito su un giocatore che conoscevamo, quello che mi piace di lui è la maturità di persona, mi auguro rimanga così. Sta giocando con un problemino, il mio orgoglio è vederli stringere i denti e sudare".

Quanto è difficile pensare alla salvezza?

"Oggi non avevo alternative per la punta centrale. Se siamo al completo l'obiettivo è più semplice, ci siamo passati l'anno scorso ma quest'anno è anche più difficile con squadre che erano già out. Per cambiare gli obiettivi parlate con la società".

17.27 - Termina qui la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.