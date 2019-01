LIVE TMW - Piatek-day: il Pistolero ora è atteso a Casa Milan

Premi F5 per aggiornare la diretta

La telenovela degli ultimi giorni si è conclusa, oggi Krzysztof Piatek sarà un nuovo giocatore del Milan. Nella mattinata di oggi l'attaccante polacco sosterrà le visite mediche col club rossonero prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutte le ultime sul nuovo centravanti del Milan.

16.13 - ATTESA PER PIATEK A CASA MILAN - Diversi tifosi si sono radunati davanti a Casa Milan, sede rossonera, in attesa dell'arrivo del numero centravanti della squadra di Gattuso. I supporter sperano infatti strappare una foto o autografo al giocatore, che dovrebbe firmare un lungo contratto e legarsi alla formazione meneghina.

15.48 - HIGUAIN E' A STAMFORD BRIDGE - Gonzalo Higuain è appena arrivato a Stamford Bridge per firmare il contratto che lo legherà al Chelsea dopo aver completato le visite mediche di rito. Lo riporta Sky Sports. Dovrebbe essere questioni di minuti l'annuncio ufficiale che libererà il numero nove in casa Milan, pronto ad essere occupato da Piatek.

14.58 - BONIEK APPROVA PIATEK-MILAN - Zibi Boniek, numero uno della Federcalcio polacca, benedice l'arrivo del giovane attaccante al Milan: "Ha tutto per pensare in grande. E' bravo, intelligente ed è consigliato bene. Può crescere e Paulina (la fidanzata, ndr) gli dà equilibrio. Per me può giocare in qualsiasi squadra del mondo. E' un pistolero e decide le gare".

14.35 - TERMINATE LE VISITE MEDICHE DI PIATEK - Piatek è uscito in questo momento da La Madonnina dopo aver concluso le visite mediche.

14.09 - SARRI SI SBILANCIA HIGUAIN - Lo stesso Maurizio Sarri si è sbilanciato sull'arrivo del Pipita, parlandone in conferenza stampa quest'oggi: "E' un centravanti molto forte, fece benissimo nella prima stagione col Napoli. Di sicuro uno dei migliori attaccanti che ho allenato in carriera, ha la giusta esperienza per giocare qui". Ancora Sarri: "Higuain è a poche ore dalla firma col Chelsea, speso che possa iniziare subito segnando, ma i gol non sono l'unica cosa che sa fare. Spero di poterlo avere al massimo della forma il prima possibile. In questa stagione ha avuto difficoltà ma fare parte della carriera di ogni calciatore, speriamo di rigenerarlo velocemente. Lui vuole sempre vincere, quando in campo la situazione diversa rischia di andare oltre. E' successo solo in due occasioni in Italia, ad Udine e contro la Juventus. Alla base di queste reazioni c'è la voglia di vincere sempre e comunque".

13.23 - HIGUAIN HA FIRMATO - Manca ormai solo l'ufficialità per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea dopo che l'argentino ha superato con successo le visite mediche di routine. E' atteso ormai a minuti l'annuncio del Chelsea che spera di poter utilizzare l'ex centravanti del Milan già domani sera in occasione della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham. Stando a quanto trapela, Higuain ha già posto la sua firma sul contratto del Chelsea che la deve registrarlo con la federazione in tempo per l'impegno di domani sera.

12.34 - VISITE ANCORA IN CORSO - Ancora in corso di svolgimento le visite mediche per il nuovo attaccante del Milan. Più tardi Piatek si recherà a Casa Milan per firmare il contratto.

12.04 - ELLIOTT DECISIVO - Ci ha pensato il fondo Elliott a sbloccare la trattativa tra il club rossonero e il Genoa per Krzysztof Piatek, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore milanista. Lo riferisce questa mattina Il Giornale che spiega che il Diavolo verserà 35 milioni di euro in un'unica soluzione. Il bonus riconosciuto al Grifone è di modesta entità e legato al piazzamento in classifica del Milan.

11.38 - CORI PRO PIATEK E CONTRO HIGUAIN - I tifosi del Milan, all'arrivo di Piatek alla Clinica La Madonnina, hanno gridato una frase contro Gonzalo Higuain, attaccante che sta lasciando il club rossonero per trasferirsi al Chelsea. Nel mentre non sono mancati gli applausi e gli incoraggiamenti nei confronti dell'attaccante polacco.

11.21 - HIGUAIN A LONDRA - Gonzalo Higuain, scrivono i colleghi di Sky Sport, è appena atterrato a Farnborough, dove c'è un piccolo aeroporto per voli privati attaccato a Cobham. Dopo le visite mediche Higuain andrà al campo per svolgere il primo allenamento con il Chelsea.

11.03 - FIRMA NEL POMERIGGIO - Dopo le visite mediche di questa mattina, Krzysztof Piatek sarà nel pomeriggio a casa Milan. Per il polacco in arrivo dal Genoa, contratto fino al 2023 da 2 milioni più bonus a stagione. Niente idoneità sportiva, invece, già ottenuta perché effettuata con il Grifone.

10.55 - PIATEK ARRIVATO ALLA MADONNINA - Krzysztof Piatek è arrivato in questi istanti alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche con il Milan. A margine il video con l'arrivo del polacco e i primi saluti da parte dei tifosi.

10.38 - 2 MILIONI A STAGIONE PIU' BONUS - Due milioni di euro a stagione più bonus fino al giugno del 2023. Questi i dettagli del contratto che Krzysztof Piatek firmerà con il Milan dopo le visite mediche di questa mattina. Nell'operazione, ricordiamo, non è stata inserita alcuna contropartita tecnica, con Milan e Genoa che si sono accordate per 35 milioni più bonus fino a 38.

10.23 - LE APERTURE DEI QUOTIDIANI - L'arrivo di Krzysztof Piatek al Milan è l'apertura di quasi tutti i quotidiani sportivi. "Il Papa polacco" scrive il Corriere dello Sport, mentre la Gazzetta dello Sport titola "Tuono di Piatek. Su Tuttosport la notizia viene posizionata nel pezzo di spalle col titolo "Milan, ecco Piatek: colpo da 35 milioni".

10.12 - HIGUAIN VERSO LONDRA - Gonzalo Higuain si sta imbarcando per Londra. Il Pipita è a un passo dal vestire la maglia del Chelsea: il giocatore, intercettato da Top Calcio, è in volo per l'Inghilterra dove riabbraccerà Maurizio Sarri.



ESCLUSIVA - Le immagini della partenza per Londra di #Higuain Segui la nostra diretta su @TopCalcio24 #23gennaio #calciomercato pic.twitter.com/Rp89kgw8cH — QSVS Official Page (@QSVS_Official) 23 gennaio 2019

09.16 - I DETTAGLI - Gli accordi tra Genoa, rossoneri ed entourage del calciatore sono totali. Affare da 38 milioni di euro bonus compresi, nessuna contropartita andrà al club rossoblù. L'attaccante, invece, dopo le visite mediche firmerà con i rossoneri un contratto fino al 2023.

08.45 - SUBITO UN RITARDO - Le visite mediche di Piatek alla Madonnina, inizialmente previste per le ore 9, hanno subito un ritardo. Secondo le ultimissime raccolte i test fisici dell'attaccante polacco non inizieranno prima delle ore 11.

08.35 - OGGI LE VISITE - L'attaccante polacco già nella serata di ieri era arrivato a Milano. Alle ore 9 di questa mattina è atteso alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto in rossonero.