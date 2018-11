LIVE TMW - Portogallo, Santos: "Joao Mario sempre adatto a noi"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fine della conferenza stampa.

Sul rientro di Ronaldo a marzo. "Vedremo in quel momento, ci concentriamo sul momento e spero di ottenere una vittoria".

Su Andre Silva. "Non credo abbia motivazioni particolari, capisco la domanda ma non è lo spirito della Nazionale. Il gruppo ama l'unità, io non posso valutare cosa dicono negli spogliatoi, noi pensiamo a giocare bene, a vincere e ottenere risultati".

Su Raphael Guerreiro. "Negli ultimi giorni ha avuto dei problemi, se oggi non reagira bene come speriamo, a sinistra non abbiamo alternative e abbiamo chiamato Kevin che è stato con noi nelle ultime partite".

Sull'assenza di Pepe. "Lui è con noi, tutti i giocatori sono importanti, quelli che ci sono oggi, che ci saranno, che ci sono stati. L'importante è che lo spirito della squadra non cambi. Siamo molto convinti di quello che possiamo fare. Siamo senza presunzione, non è il nostro spirito, abbiamo fiducia in noi ma un grande rispetto, nel momento in cui si perde avremo più difficoltà a raggiungere l'obiettivo".

Su Cristiano Ronaldo e la dipendenza. "Non c'è nessuna squadra che ha Cristiano Ronaldo e che può dire che non averlo aiuta. È il miglior giocatore del mondo, solo questo basta. L'importante è che lui dimostri di essere il migliore al mondo e che vinca il Pallone d'Oro".

Su Joao Mario. "È un giocatore molto importante per noi, è stato usato poco sia l'anno scorso che quest'anno, ma è un campione d'Europa. La sua qualità è sempre stata indiscussa, chiaramente essere più in campo... per noi è sempre adatto. Su cosa è cambiato? Non so rispondere, può farlo chi lo ha avuto al club. Solo gli allenatori italiani possono rispondere".

Sul centrocampo. "Ci sono degli ottimi giocatori, sappiamo cosa dobbiamo fare. Sono due squadre forti, fanno un calcio simile, giocheremo una bella partita".

Sullo sfatare i tabù. "Non pensiamo a questo, ci focalizziamo sulla nostra qualità e su quello che facciamo in campo. Pensare alla strategia".

Sulla speranza di vincere. "Non è una questione di fede, si tratta di giocare contro un avversario fortissimo e di qualità. Cerchiamo di vincere contro tutti e lo faremo anche domani".

Sul pallino del gioco. "Noi non siamo qui per giocare in contropiede, hanno molto possesso di palla e sono organizzati. Cercano di arrivare molto più spesso in attacco, anche noi teniamo molto il pallone. Riusciamo a disorganizzare l'avversario. Non vogliamo permettere all'Italia di farli giocare. Vogliamo eliminare gli spazi e creare difficoltà all'Italia. Hanno un calcio molto simile, credo che i nostri giocatori abbiano qualità per superare questo ostacolo".

Sui due risultati su tre. "Noi lavoriamo per l'Italia, non pensiamo ad altri. Tutto quello che abbiamo fatto durante questa serie è stato focalizzato per la partita con l'Italia. Due squadre fortissime, con grandi qualità. Da due mesi ha avuto un'evoluzione costante, ha cambiato il suo modo di giocare, questa non è la squadra che si è presentata a Lisbona. Ha caratteristiche diverse, penso che di quelli che hanno giocato a Lisbona giocheranno solo in tre. Donnarumma, Jorginho e Chiesa hanno giocato al Da Luz, giocheranno in maniera differente, li abbiamo analizzati. Pensiamo a ciò che dobbiamo fare, abbiamo grande rispetto per tutti, come per l'Italia. Squadra storica per il calcio, è una sfida di altissimo livello, ma hanno tutte le caratteristiche per fare bene e per vincere".

È prevista alle 16 la conferenza stampa di Fernando Santos prima della sfida con l'Italia.