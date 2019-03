LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Raddoppia la Francia con Varane

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

INGHILTERRA-REP. CECA 1-0

FISCHIO D’INIZIO

10' - Gara molto equilibrata in questi primi dieci minuti e nessuna occasione da registrare.

13' - Problemi per Dier. Il centrocampista inglese resta a terra in seguito ad un intervento falloso di Soucek.

17' - Non ce la fa Dier. Al suo posto in campo Barkley.

24' - Gol di Sterling!! Inghilterra avanti!! Pallone profondo di Sancho per Sterling che entra in area e supera Pavlenka.

ALBANIA-TURCHIA 0-1

FISCHIO D’INIZIO

3' - Subito in avanti l'Albania con un cross di Uzuni verso il centro dell'area ma il pallone si spegne sul fondo.

14' - Ancora Albania in avanti. Torre di Uzuni che libera alla conclusione di destro Balaj, pallone a lato.

20' - Conclusione di Balliu che però non crea problemi a Mert Günok.

21' - Gol di Burak Yilmaz!! Turchia in vantaggio!! Assist di Tosun che serve Yilmaz, la sua conclusione è vincente.

ANDORRA-ISLANDA 0-1

FISCHIO D’INIZIO

8' - Finnbogason!! L'attaccante dell'Islanda raccoglie un cross di Freyr e conclude da posizione ravvicinata mettendo di poco alto.

14' - Lancio lungo di Gylfi Sigurdsson per lo scatto di Ragnar Sigurdsson che viene però pescato in posizione irregolare.

18' - Si fa vedere Andorra con una conclusione di Lima dalla distanza, respinto dalla difesa islandese.

22' - Gol di Bjarnason!! Islanda avanti!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex centrocampista della Samp stacca più in alto di tutti e porta in vantaggio la sua Nazionale.

MOLDAVIA-FRANCIA 0-2

FISCHIO D’INIZIO

4' - Giroud prova subito un passaggio filtrante per Mbappé, si chiude anche se con un po' di affanno la difesa della Moldavia.

7' - Lancio lungo alla ricerca di Griezmann, Koselev sceglie bene il tempo dell'uscita e blocca la sfera.

14' - Ci prova Griezmann con una conclusione dall'interno dell'area. Tiro debole e preda di Koselev.

23' - Gol di Griezmann!! Francia in vantaggio!! Assist di Pogba per l'attaccante dell'Atletico che con il mancino sblocca il match.

28' - Gol di Varane!! Raddoppia la Francia!! Tiro dalla bandierina di Griezmann per il difensore del Real che stacca più in alto di tutti e trova il 2-0.

LUSSEMBURGO-LITUANIA 0-1

FISCHIO D’INIZIO

14' - Gol di Cernych!! Lituania in vantaggio!! Assist di Mikoliunas per l'attaccante che da posizione ravvicinata realizza il gol dell'1-0.

17' - Chanot!! La risposta di Lussemburgo con una conclusione dall'interno dell'area del difensore che si spegne sul fondo.

21' - Ancora Lussemburgo in avanti con una conclusione di Thill completamente fuori bersaglio.

PORTOGALLO-UCRAINA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

7' - Joao Moutinho sterza dal lato sinistro del campo ed effettua un tiro cross che però non crea pericoli alla porta di Pyatov.

15' - Pepe!! Occasione per il Portogallo!! Conclusione al volo dalla distanza del difensore, Pyatov alza il pallone sopra la traversa.

17' - Gol annullato a William Carvalho!! Il centrocampista colpisce di testa mettendo alle spalle di Pyatov ma si è alzata la bandierina dell'assistente per una posizione irregolare.

23' - Cristano Ronaldo!! L'attaccante della Juve si accentra dal lato sinistro e conclude, Pyatov mette in corner.

26' - Ancora Cristiano!! Conclusione potente di CR7, ancora Pyatov è superlativo a respingere.

20.40 - Le dodici nazionali impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.25 - Saranno sei le gare della serata:

Inghilterra-Repubblica Ceca

Albania-Turchia

Andorra-Islanda

Moldavia-Francia

Lussemburgo-Lituania

Portogallo-Ucraina

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta delle gare della qualificazione a Euro 2020.