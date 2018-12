LIVE TMW - Questore Milano: "Fatto gravissimo. Finora due persone arrestate"

Conferenza stampa per il questore di Milano, Marcello Cardona, che interviene sugli scontri di ieri sera a margine di Inter-Napoli che hanno portato alla morte di un tifoso nerazzurro: "Questi incidenti sono scoppiati repentinamente. Questi tifosi hanno colpito con delle spranghe e bastoni i pulmini di tifosi del Napoli. La colonna di tifosi si è bloccata e immediatamente c'è stato un fuggi fuggi di persone. Nell'altra corsia, un ultras dell'Inter con precedenti - Daniele Berdinelli di 35 anni - è stato travolto, ma non sappiamo ancora chi fosse alla guida del suv. Durante queste fasi concitate, sono stati feriti anche 4 tifosi napoletani. Uno è andato in ospedale, gli altri sono riusciti ad andare a vedere la partita. Le forze dell'Ordine hanno bloccato l'agguato e disperdere le persone. Abbiamo svolto immediatamente le immagini. Abbiamo arrestato due soggetti italiani, due ultras dell'Inter, e ne stiamo cercando un altro. Dalle immagini infatti ne abbiamo individuati tre. Non escludiamo di arrestarne anche altri. Questo è un fatto gravissimo. Richiederò di vietare le trasferte dell'Inter per tutta la stagione. Inoltre richiederò in via urgente la chiusura della Curva nerazzurra di San Siro fino al 31 marzo 2019, cioè per 5 giornate di Serie A più una di Coppa Italia".

Sul suv incriminato: "La Digos sta svolgendo gli accertamenti, in queste ore stiamo sentendo i testimoni. Il colore del suv è scuro, ma vanno fatte delle indagini approfondite. Si parte da un minimo di reato stradale, ma lo scenario può essere peggiore. Abbiamo delle testimonianze certe, stiamo lavorando da ieri sera prima della partita".

Su eventuali responsabilità dei tifosi del Napoli: "I tifosi del Napoli erano assolutamente in regola per andare allo stadio: Stiamo ancora verificando tutto. abbiamo dovuto gestire in quelle ore anche l'ordine pubblico all'interno dello stadio".

Su altri provvedimenti in arrivo: "Ad oggi stiamo valutando l'emissione di Daspo durissimi nei confronti di tutti coloro che troveremo responsabili dell'agguato. Anche se ovviamente il Daspo in questi casi è un provvedimento marginale".

Sui due arrestati: "Non avevano Daspo, ma la certezza è che i due arrestati più una non ancora identificata hanno partecipato all'agguato".