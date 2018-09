LIVE TMW - Real, Lopetegui: "Roma tosta. Contenti per i tre punti"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Queste le parole di Lopetegui dopo il 3-0 alla Roma:

Sulla miglior partita da quando è arrivato: "Posso dirvi che abbiamo giocato contro una squadra davvero tosta che l'anno scorso ha fatto un grande percorso in Champions. Abbiamo giocato bene e siamo contenti, soprattutto per i tre punti".

Sul Real che lui vorrebbe creare: "Lavoro con questa squadra da quasi cinque mesi. La squadra sta crescendo ma lavoriamo molto bene. Giochiamo ogni tre giorni, e giocheremo domenica contro l'Espanyol. Partita dopo partita abbiamo sempre a disposizione due portieri che sono due soluzioni diverse e buone entrambi".

Su un gioco diverso dall'anno scorso: "Ci siamo allenati e il merito è dei giocatori. Hanno tantissima voglia di migliorare e si allenano come animali. Si vedono i risultati. Questa è l'attitudine che ci serve. Sono loro i protagonisti indiscussi di questi successi".

Sul rapporto con Courtois: "E' un rapporto tra professionisti. Un rapporto onesto e tranquillo. Non ci sono problemi in tal senso".

Su Mariano: "E' stato il suo debutto in Champions. Questa è casa sua e conosce il significato della CHampions. E' sceso in campo con grande attitudine. E' stato premiato con il gol".

Sui titolarissimi: "I titolari sono undici e non possiamo schierare 14 giocatori a inizio partita. Le mie decisioni vengono prese in funzione dell'avversario. Asensio ha giocato una partita straordinaria. Non è stato titolare ma si è fatto trovare pronto nel secondo tempo".

Su Bale meglio senza Ronaldo: "Sono considerazioni surreali e non risponderò. Noi lavoriamo affinché tutti i giocatori si trovino a suo agio partita dopo partita. E' stata una prova sensazionale del collettivo e non di un giocatore in particolare".

Sulle condizioni fisiche di Isco: "E' stata una prestazione esigente e tutti sono molto stanchi e anche lui ha giocato così. E' stata un'ottima prestazione da parte sua, ma quando la squadra sta bene tutti si fanno notare".

Sulla prestazione contro un'ottima Roma: "Restano ancora 5 partite da giocare nel girone. Oggi dobbiamo già voltare pagina e guardare alla prossima partita contro l'Espanyol".