LIVE TMW - Real Madrid, Ramos: "Siamo ancora assetati di vittorie"

Insieme al tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, conferenza stampa anche per il capitano dei Blancos Sergio Ramos in vista della prima sfida del Gruppo G di Champions League contro la Roma di Di Francesco. A breve le sue parole in conferenza stampa dalla Ciudad Deportiva del club spagnolo.

Sui tanti giorni da campioni in carica: "Siamo orgogliosi. Abbiamo vinto tre Champions consecutive e non è stato un caso. Siamo assetati di vittorie".

Griezmann come Ronaldo e Messi?: "L'ignoranza è molto forte. Quando ascolto questo ragazzo penso a Totti, Buffon, Raul, Casillas, Iniesta... Calciatori che hanno vinto tutto ma che non sono mai arrivati al Pallone d'Oro. Dovrebbe essere consigliato da Simeone, Koke o Godin, persone che hanno dei valori che potrebbero tornargli utili".

Giocare la finale al Wanda? Non ha un significato particolare per noi. Lottiamo per vincere. Il campo è importante e della città di Madrid, ci motiva ancora di più".

Sul Barcellona: "E' una squadra straordinaria, fatta di giocatori straordinari. Faranno grandi cose in campionato e in Champions".

Su cosa preferisce tra Copa del Rey e Champions: "Sempre la Champions, anche se tutte le competizioni sono importanti. Io preferisco vincere tante Champions. Penso che Isco abbia fatto quel commento ironicamente, forse facendo riferimento alla difficoltà di vincere tante Champions consecutive. Tutti noi penso che daremmo tre Cope del Rey in cambio di una sola Champions".

Su Vinicius e quali consigli dargli: "Io venivo da due anni e mezzo al Siviglia, anche se ero molto giovane. Lui è talentuoso e da lui ci potremo aspettare molto. Sarà lui a stabilire i propri ritmi di allenamento e di formazione. In futuro sarà un giocatore straordinario, ma la cosa importante è non mettergli troppa pressione, perché deve formarsi con continuità e serenità".

Sui fuorigioco col VAR: "Io sono contento che venga utilizzato per aiutare gli arbitri. Quando si iniziano a usare mezzi diversi, ci vuole del tempo per imparare ad usarli. Concediamo il tempo necessario al VAR, tutto quanto andrà al suo posto. Ci vuole tempo. L'obiettivo di questo elemento è che il calcio diventi migliore".

Su cosa gli ha lasciato Cristiano Ronaldo: "Cristiano qui al Real ha infranto tutti i record. Purtroppo però è il passato e non possiamo vivere nel passato. Ha lasciato un vuoto difficile da colmare ma io penso che siamo riusciti a colmarlo con una rosa straordinaria. Giocheremo ancora agli stessi livelli del passato. Pensiamo a lui con affetto come tanti altri giocatori del passato, ma quando se ne vanno bisogna pensare al presente e non al passato".

Sul Real che gioca meglio senza Cristiano: "Io rispetto tutte le opinioni. Lui dava tanto alla squadra sempre, ma è vero che il suo stile di gioco ci condizionava perché aveva tantissime virtù. Adesso abbiamo cambiato stile di gioco e abbiamo altri strumenti per far male agli avversari. Questa è una caratteristica delle grandi squadre".

Sulla squadra favorita: "A noi non piace essere favoriti ma pensiamo di poter competere per vincere ancora. Vogliamo iniziare col piede giusto e vedremo cosa accadrà partita dopo partita".

Su Asensio: "Gli voglio tanto bene, mi ricorda me quando iniziai qui al Real. Ovviamente deve continuare ad allenarsi e a formarsi. Non dobbiamo mettergli troppa pressione, ma se vuole diventare un grande del calcio deve accogliere le nuove responsabilità. Abbiamo tutti grandissima fiducia in lui".

Sul ruolo dei francesi nello spogliatoio: "Varane e Benzema sono straordinari. Hanno vinto tutto, Rafa è anche campione del mondo. KArim è uno dei capitani e occupa un ruolo diverso nello spogliatoio. E' una persona timida, però adesso sta accettando le nuove responsabilità, anche nei confronti dei più giovani. Il ruolo di giocatori come i capitani del Madrid è fondamentale, possiamo condividere tra tutti il peso della responsabilità".

Sull'ultima partita di campionato contro l'Athletic: "Il calendario è stato quello che è. Dobbiamo essere pronti per affrontare tutte le squadre a prescindere dai giorni di riposo che ci toccano. Per me, questo sport, è straordinario e mi diverto ancora come un bambino. L'Athletic è molto forte, soprattutto in casa. Adesso dovremo recuperare bene e voltare pagina per affacciarci alla partita di domani nel miglior modo possibile".

