LIVE TMW - Rinnovo Allegri: in corso il summit in sede tra allenatore e società

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Juve è già futuro. Come annunciato da Massimiliano Allegri sabato, giorno della festa per il settimo scudetto consecutivo, tecnico e società si sono date appuntamento a oggi: sul tavolo il rinnovo del contratto dell'allenatore livornese e le strategie di mercato che, giocoforza, subirà un robusto restyling.

10.45 ESCE ALDO MAZZIA - Il direttore finanziario bianconero esce in auto dalla sede.

9.05 ARRIVA ALLEGRI - Massimiliano Allegri si materializza nella sede della Continassa, poco dopo l’arrivo degli uomini della società bianconera.

8.50 SOCIETÀ IN SEDE - Alla Continassa arrivano il direttore generale Beppe Marotta, in compagnia di Fabio Paratici e del vice presidente Pavel Nedved. A ruota si presenta anche Aldo Mazzia, l’amministratore delegato bianconero lato finanziario.