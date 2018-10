LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "Dovremmo giocare così contro tutti"

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria per 3-0 della Roma contro il CSKA in Champions League con i giallorossi che fanno un altro piccolo passo verso gli ottavi di finale. Tra poco, le parole di mister Di Francesco dallo Stadio Olimpico.

23.18 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla Roma inattaccabile in casa in Europa e vulnerabile in campionato: "Lorenzo è uscito precauzionalmente perché c'è una partita ravvicinata e spende tanto da un punto di vista fisico. E' difficile spiegarsi perché in campionato non rendiamo allo stesso modo ma ci teniamo stretti queste belle prestazioni europee. La reazione c'è stata e abbiamo dimostrato di essere compatti nonostante le grandi critiche, che ci stanno".

Su Olsen: "Fa parte della squadra come gli altri. E' cresciuto tantissimo anche grazie al lavoro dello staff. E' un grande lavoratore e si vede tantissimo che ha voglia di migliorare, anche con i piedi. Sono convinto che possa crescere ancora tanto".

Sull'avversario: "Sono molto bravi a giocare con i trequartisti tra le linee. Lì ci hanno messo in difficoltà all'inizio, poi abbiamo risposto bene con difesa e centrocampo. E' una squadra che ha talento e che ha in rosa giocatori di ottima fattura".

Sulla squadra che vive più motivazioni in Champions rispetto al campionato: "Questa competizione dà grandi stimoli, ma per diventare una grande squadre dobbiamo giocare contro tutti con questa qualità. Sono scuro in volto perché non possiamo sorridere. Devo fare capire a tutti che non mi può bastare questa vittoria perché domenica c'è un'altra partita che potrebbe farmi essere felice o scuro in volto".

Sui primi due gol della Roma: "Dovevamo essere bravi a tirare fuori un giocatore della loro difesa con Pellegrini per creare superiorità. Quando abbiamo lavorato con il cambio di gioco e l'inserimento, loro sono andati in difficoltà. Sapevo che potevamo creare pericoli così e i ragazzi sono stati bravi a tradurre questa possibilità in rete".

Su qualche errore di troppo sulle ripartenze: "Siamo stati poco lucidi in un paio di occasioni ma in tante occasioni siamo stati molto bravi, soprattutto nei primi dieci minuti del secondo tempo quando la squadra voleva a ogni costo chiudere la partita".

Sulla classifica della Champions e sulle sue idee sul girone: "Dobbiamo sempre cercare di ottenere il meglio ma l'obiettivo primario è quello di conquistare la qualificazione. A Mosca non sarà facile, quindi dobbiamo pensare prima di tutto a qualificarci".

Sul club che punta di più sulla Champions rispetto al campionato: "Vanno trattate tutte le competizioni allo stesso modo anche se qui abbiamo sempre messo in campo grandi prestazioni. Non possiamo cambiare allenatore per il campionato e tenere wuesto per la Champions. Noi dobbiamo crescere e maturare nell'atteggiamento partita per partita. Abbiamo tanti giovani che lo devono fare. Tanto di questo passa anche dalle sconfitte e dalle lezioni. Mi gira veramente aver perso tante partite in casa in campionato rispetto a quanto avremmo potuto fare".

23.33 - Finisce qui la conferenza stampa.