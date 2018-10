LIVE TMW - Roma, Florenzi: "Santon tra i migliori nelle ultime due gare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.30 - Conclusa la conferenza stampa di Alessandro Florenzi.

15.29 - Sei disposto a giocare a sinistra? "Non lo so, ma tanto voi conoscerete la formazione prima di me e quindi lo saprete...".

15.27 - Totti ha detto che ormai nello spogliatoio si parla inglese ed è triste. Lo sentite come un problema? "Quest'anno ci sono più italiani rispetto agli altri anni. Per quel poco che so parlo inglese con chi devo parlare inglese, anche se Daniele De Rossi lo parla come l'italiano ed è molto più bravo. Io penso che dentro una famiglia serva aiutarsi tutti, ho imparato a dire esterno ed interno in turco per comunicare con Cengiz Under durante le partite. Dobbiamo aiutarci tutti, anche gli stranieri stanno imparando molto bene l'italiano".

15.23 - Domani sarai capitano vista l'indisponibilità di De Rossi: senti l'orgoglio della fascia? "Io ogni volta che avrò la possibilità di essere capitano sarò orgoglioso di portare questa fascia, devo mangiare tante patate per essere come Totti e De Rossi, ma è sicuramente un grande orgoglio portare la fascia. Però il capitano è Daniele De Rossi, è fondamentale e spero giochi tante partite".

15.20 - Che giudizio dai di Santon? "Io e Davide siamo molto legati e sono molto felice del suo arrivo a Roma. Non do giudizi su di me, quindi non li do nemmeno sui miei compagni, ma credo sia sotto gli occhi di tutti che nelle ultime due gare sia stato tra i migliori in campo".

15.17 - Cosa è scattato nella vostra testa dopo la sconfitta col Bologna? "Secondo me parte tutto dalla testa, se la test dà l'input giusto puoi anche non dormire la notte e poi disputare la più bella gara della tua vita. Dovevamo rimetterci le idee apposto".

15.13 - E' passata la nottata? "Non lo dico ancora, voglio che questa Roma dia di più. Dobbiamo dare anche domani un segnale di continuità".

15.10 - Che percorso ti aspetti quest'anno in Champions? "Speriamo di replicare quanto fatto nella passata stagione, molto dipenderà da noi. La gara di domani, la prima in casa, sarà molto importante".

15.08 - Ha inizio la conferenza stampa di Alessandro Florenzi: "Nel mio nuovo-vecchio ruolo di esterno alto mi sono trovato bene, ma io mi trovo bene in campo, per me basta giocare. Il ruolo in cui mi trovo meglio è quello di terzino, ma per me è importante giocare".

14.50 - Con l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, ci sarà Alessandro Florenzi a presentare la sfida di domani contro il Viktoria Plzen.