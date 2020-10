live Roma, Fonseca: "Florenzi è voluto andare via. Nessun problema con Dzeko"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.45 - Paulo Fonseca perde Smalling per la gara con il Benevento che apre il primo tour de force dell'anno. Sette gare in 20 giorni prima della seconda sosta per le nazionali. Alle 14 l'appuntamento in conferenza stampa nella sala Champions di Trigoria. Queste le parole del portoghese:

14.00 - Inizia la conferenza stampa

La Nazionale ha detto che Pellegrini quando gioca vicino alla porta da qualcosa in più, qual è il suo progetto su Lorenzo?

"Può giocare in diverse posizioni. Contro l'Hellas ha fatto lo stesso ruolo che ha fatto in Nazionale. E' un giocatore che in queste tre gare ha fatto bene. Non c'è alcun dubbio che Pellegrini sia importante per noi. In questo sistema che adottiamo può fare il mediano, come ala interna e in diverse posizioni"

Perché non puntare su Florenzi?

"Volevo che Florenzi restasse con noi visto il sistema che adottiamo. Ho parlato con lui, ma ha deciso di giocare in una squadra come il Psg. Lo capisco, ma era mia intenzione restare con lui"

Com'è il rapporto con Dzeko?

"Abbiamo un ottimo rapporto, lui si sta allenando bene ed è motivato".

La gestione dei portieri?

"Domani gioca Mirante, poi vedremo".

Manca un DS?

"La società sta cercando questa figura, ne abbiamo bisogno. È importante avere questa figura".

Con questa rosa la Roma è inferiore a Lazio, Milan e Napoli?

"Ho detto che nessun allenatore è mai soddisfatto della squadra. Vogliamo sempre di più, ma è normale. Però io non ho mai detto che non possiamo lottare con queste squadre, ma il contrario. Noi vogliamo fare più di loro e lottare per la Champions".

Fazio e Jesus?

"Sono qui con noi, si stanno allenando. Poi deciderò io in funzione della partita".

Dzeko e Mayoral possono giocare insieme?

"Può accadere durante la partita, dall'inizio è più difficile perché la squadra sta lavorando su un altro sistema di gioco".

Villar può fare il trequartista?

"Sta crescendo molto. Per lui è difficile giocare più avanti, ma sicuramene può giocare più indietro e giocherà molto in questa stagione".

Sul Benevento

"Sono una squadra coraggiosa, hanno fiducia, il loro tecnico è bravo. Arrivano con fiducia, due vittorie e una sconfitta con l'Inter. Sono forti e hanno esperienza, domani sarà una partita difficile".

La gestione della rosa sarà importante nel prossimo ciclo?

"Certo, considerando le tante partite in pochi giorni".

14.09 - Termina la conferenza stampa