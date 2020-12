live Roma, Fonseca: "La squadra ha reagito bene, ho fiducia nei miei portieri"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Ore 13.15 - La Roma chiude l'anno all'Olimpico contro il Cagliari e domani la squadra di Fonseca dovrà dimostrare di essersi già lasciata alle spalle la pesante sconfitta per 4-1 arrivata domenica con l'Atalanta. Alle 13.30 il tecnico portoghese parlerà in conferenza stampa, di seguito il live testuale a cura di TMW.

13.34 - Inizia la conferenza

Come si riparte dopo l'Atalanta?

"Farò dei cambi per domani, sono tante partite ora che abbiamo fatto. Per poter vincere farò qualche cambio"

Calafiori, Kumbulla e Villar ci saranno dal primo minuto?

"Vediamo domani, ma qualcuno di questi giocherà".

Come sta Pedro?

"Domani giocherà, non ha problemi fisici"

Sta pensando di spostare Smalling?

"E' normale che Chris non sia al meglio adesso, è tornato da poco. Sta migliorando. In questa questione della difesa a 3 con Smalling non è vero che non vada bene. Ha giocato tante volte li e anche bene".

Ha parlato con la società dopo la sconfitta con Bergamo?

"Quando non vinciamo qui siamo sempre di cattivo umore. Lavoriamo insieme per vincere la partita"

13 dei 18 gol subiti sono arrivati nei secondi tempi: da cosa crede sia dipeso? Da cali di concentrazione, da cali fisici o da una rosa corta che non le permette di cambiare molto in corso?

"Non possiamo fare questo valutazione in modo generale. Lo dobbiamo fare partita per partita. Se pensiamo a Napoli e Atalanta è vero, ma lavoriamo per migliorare la nostra prestazione difensiva in tutta la partita".

I portieri della Roma non convincono. La mancanza di un titolare certo toglie fiducia?

"Quando sbagliamo, sbagliamo tutti e io sono il principale responsabile. Ho fiducia in entrambi i portieri".

Che reazione ha visto nella squadra dopo le sue parole?

"Una buona reazione, hanno capito ciò che ho detto".

Si è detto orgoglioso dell'intera rosa, ma fatica a fare cambi nei primi 70-75 minuti.

"Non è vero. Faccio i cambi nel momento che è giusto".

Sul gol di Gosens, Karsdorp guarda il pallone e non l'uomo, come capitò due anni fa con Castagne. C'è qualcosa che non va a livello individuale o collettivo?

"Guardate sempre l'ultimo momento, ma ho guardato di più. Non è stato un problema individuale, ma collettivo. Non abbiamo portato pressione sul crossatore, la squadra si è abbassata molto velocemente. Non vedo le cose così, vedo tutto. Non possiamo attribuire a un giocatore questo momento".

Che partita si aspetta domani?

"Una partita difficile, come tutte. Una partita che vogliamo vincere. Il Cagliari è una buona squadra, che vuole il pallone, brava in contropiede. Vogliamo vincere e giocare bene".

Come sta Spinazzola?

"Non sta bene, non ci sarà".

13.41 - Termina la conferenza