LIVE TMW - Roma, Kolarov: "Totti? Non ho parlato del Liverpool con lui"

19.21 - Il Liverpool sceglie Jordan Henderson, la Roma risponde con Aleksandar Kolarov. Sarà il terzino serbo, ex Manchester City, a presentare in conferenza stampa la gara di domani sera contro i Reds. Seguite in diretta testuale su TMW le sue parole.

19.38 - Leggermente in ritardo, ecco Di Francesco e Kolarov.

Prima domanda per Kolarov: che similitudini ci sono rispetto alla gara contro il Barcellona?

"Abbiamo fatto una grande partita giocando insieme, non eravamo solo concentrati su Messi. Così sarà anche domani, dovremo giocare insieme, così possiamo fare grandi cose".

Che obiettivi ti eri prefisso quando sei arrivato?

"Non ci ho pensato sinceramente, cercavo non io ma a livello di squadra di vincere ogni squadra possibile. Siamo arrivati qui non per caso, credo che abbiamo dimostrato di essere al livello di una semifinale di Champions. Siamo pronti per fare due grandi partite, domani non si deciderà niente ma ci sarà la partita in casa".

Hai chiesto consiglio a qualche tuo collega al Manchester City su come fermare Salah?

"Ho già risposto prima, non credo che fermare Salah o altri sia la chiave per vincere la partita. Se giochiamo da squadra possiamo fare grandi cose, loro non sono solo Salah, dobbiamo stare attento a tutti".

Questa Roma può vincere la Champions?

"Se siamo arrivati qui ci dobbiamo provare. Ora viene il bello ma anche il duro. Domani vediamo, noi siamo qui e sicuramente abbiamo l'obbligo di provarci".

Dopo la partita col Barcellona molti di voi hanno cercato Totti. Quanto pesa il suo ruolo? Vi ha fatto una battuta sul fatto di poter giocare?

"Sicuramente io non ho avuto la fortuna di giocarci insieme, però ovviamente Francesco per noi nello spogliatoio è come un compagno di squadra. Noi dobbiamo molto a lui, ha un ruolo diverso adesso. Io non ci ho parlato in questa settimana, però chiunque è andato da lui ha ricevuto solo buoni consigli".

Hai già giocato ad Anfield: mette timore o dà carica? Cosa dirai a chi non conosce questo ambiente?

"Una semifinale di Champions porta con sé un'atmosfera speciale. Anfield è uno stadio particolare sotto tutti i punti di vista, quando uno era bambino sognava di giocare queste partite, loro riceveranno la carica del pubblico in casa, noi siamo tutti consapevoli di quello che ci aspetta domani".

