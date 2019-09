LIVE TMW - Roma, Smalling: "Favoriti in E. League. Razzismo inaccettabile"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

11.45 - Dopo la conferenza di presentazione di ieri di Nicola Kalinic, oggi è il turno di Chris Smalling. Il difensore centrale inglese, in prestito secco dal Manchester United, è atteso alle ore 12.00 presso la sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 12.01 - Prende parola Morgan De Sanctis: "Profilo altissimo, ha giocato più di 300 partite con lo United. Darà un grande contributo alla difesa e alla mentalità di squadra".

Inizia la conferenza di Smalling:

"La Serie A è un grande campionato, è stato sempre un obiettivo giocarci. Per me è una grande occasione".

Avevi già sentito Fonseca al telefono prima di venire a Roma?

"Sì ci avevo parlato al telefono, mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. C'è stata subito sintonia su tanti aspetti. Dopo i primi allenamenti ho visto che chiede pressing e vuole difensori veloci e pronti per coprire la profondità alle spalle. Se è difficile per noi difensori giocare con questa filosofia? Sì è un tipo di calcio che mette una buona quota di responsabilità su di noi, ma a me piace giocare alto. Sono un tipo di calciatore a cui piace giocare aggressivo".

Hai già vinto l'Europa League: quest'anno la Roma ha le qualità per farlo?

"Sì assolutamente, abbiamo tutte le qualità. Anzi siamo tra le favorite per vincere il torneo. Sarebbe bello per me".

Sei arrivato in prestito secco, con che spirito sei qui? Per rilanciarti o magari rimanere a Roma?

"Per me è un'opportunità molto stimolante, non vedevo l'ora di arrivare e iniziare subito. Ora voglio concentrarmi solo sulla prossima partita e capire i metodi d'allenamento del mister. Poi a fine stagione vedremo, se la Roma sarà soddisfatta sarà un piacere per me rimanere in questo club".

Vedendo il nostro campionato da fuori, pensi ci sia un problema razzismo? Anche alla luce di cosa è successo a Lukaku...

"Il razzismo è un fenomeno inaccettabile, va estirpato, è triste vedere questi comportamenti nella nostra epoca. Non riguarda solo l'Italia, ma tutto il mondo. I giovani devono imparare a comportarsi in modo diverso".

Cosa è successo al Manchester per farti accettare un prestito secco?

"Non sono più giovane, è vero, ma a me piacciono nuove sfide. Ho avuto la possibilità di fare un'altra esperienza stimolante e non voglio avere rimpianti. Nella Roma ci sono aspettative alte così come nel Manchester United".

Cosa ti ha convinto di più? Hai pensato a un fisioterapista o nutrizionista personale?

"Ho sempre sentito parlare bene della Roma e di questa città. Quando ho parlato con i dirigenti del club, sapevano già quale fosse il mio stile di vita e il mio impegno nel sociale. Mi sono subito messo in contatto con il nutrizionista e con lo chef e mi hanno proposto dei menù ad hoc per me. Fin dal primo giorno non ho avuto problemi a riguardo. Sono ben felice che la società mi abbia messo nelle migliori condizioni, mi ha accontentato sotto ogni punto di vista".

Pochi giocatori inglesi lasciano la Premier League...perché?

"Sì è vero, pochi inglesi vanno all'estero. Personalmente ho sempre avuto il desiderio di fare un'esperienza altrove. Non vedo l'ora di iniziare".

Quale compagno ti ha impressionato in questi primi giorni?

"Sicuramente la prossima settimana, dopo la sosta, conoscerò meglio tutti i compagni e capirò la routine normale".

