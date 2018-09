LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "E' la peggior sconfitta della mia carriera"

Fonte: Inviato a Marassi

Beffa clamorosa per la Sampdoria. Al "Ferraris" la squadra blucerchiata è stata battuta dall'Inter con un gol nel recupero di Marcelo Brozovic. Fra poco il tecnico Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

E' arrivato il calo che temevi?

"Ieri avevo detto che eravamo in alto mare perché non sapevo su chi contare. Siamo andati a giocarci questa partita con tre attaccanti disponibili, Quagliarella, Defrel e Gaston Ramirez. Temevo la partita lunga, temevo non riuscissimo a palleggiare per mancanza di energie. L'Inter poi ha inserito due ali che sono forti nell'uno contro uno. Mi spiace aver perso la partita così perchè abbiamo giocato alla pari con l'Inter nei contenuti. Se l'Inter ha la pressione di dover vincere, la Samp deve avere la stessa pressione. L'ho messa sul piano paritetico e i ragazzi son stati bravi. Il risultato è come se avesse intaccato, fra virgolette, questo salto di qualità che ci doveva stare anche con un pareggio. Temevo il giorno in meno di recupero perchè la nostra squadra è brava a sprintare. Dal mio punto di vista non bisognava perdere. E' la peggior sconfitta della mia carriera".

Il VAR?

"Io sono favorevole al VAR. Sono per le cose regolari. Il VAR livella le partite, dà un senso di giustizia migliore. Quello che è tuo è tuo, quello che è mio è mio".

Ora è difficile recuperare?

"Assolutamente sì. Fra quattro giorni ne abbiamo un'altra. La Samp non può giocare cinque partite in quindici giorni. Ne abbiamo una tostissima mercoledì. Nonostante la sconfitta i calciatori devono avere la consapevolezza di essere una squadra importante".

Recuperi qualcuno?

"Non lo so ancora".