LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Lazio forte ma ce la giocheremo al massimo"

Fonte: Dall'inviato a Bogliasco (GE)

Dopo il successo in extremis contro il Bologna, la Sampdoria è chiamata alla trasferta insidiosa di Roma contro la Lazio. Alla vigilia del match dell'Olimpico il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.01 - Inizia la conferenza stampa.

Ora si va a Roma. Che gara si aspetta?

"La terza partita in sette giorni è dispendiosa anche perchè adesso ha iniziato a far caldo. La Lazio è un avversario forte, lo sostengo da un po', è la squadra che ha giocato forse più partite. L'avversario è difficile da affrontare e sta facendo un campionato straordinario. Cambierò qualcosa e cercherò di attingere energie nervose per essere sempre competitivi".

La Lazio l'ha sempre messa in difficoltà?

"La Lazio è una squadra forte. E' una squadra fisica, ha individualità. Questo non significa che la Samp non vada a giocarsela. L'avversario è di valore, c'è poco da girarci attorno".

TMW: l'anno scorso ci fu una clamorosa debacle.

"L'anno scorso rimanemmo in dieci. La rivalsa, quando passa un girone intero ai giocatori interessa poco. C'è da giocar bene per tentare di far risultato per il nostro obiettivo. Non esistono gli score vecchi. Ai numeri non fa caso nessuno. Quello che è importante per noi è continuare ad alimentare il nostro sogno. Essere lì a giocarci un posto che conta è importante. Non c'è bisogno di dire tante cose ai ragazzi, non gliela racconti. C'è bisogno di recuperare ed essere al 100%. L'unica cosa da capire è chi sta meglio nel concetto delle tre partite".

Strinic come l'ha visto?

"Gioca. Ha fatto una buona partita sul piano tecnico. Era più sereno e consapevole. Penso possa far bene, nella gestione della palla non ci sono tanti terzini più forti di lui".

TMW: quanto sarà importante sfruttare gli errori di una squadra che nelle ultime partite ne ha commessi?

"I punti deboli li ha la Lazio come la Sampdoria. C'è da giocarsela al meglio senza calcoli, senza vedere il colore della maglia. Sono tutte cinque partite difficilissime perchè tutte le avversarie si giocano qualcosa. Tutte le gare vanno giocate al 100%, guardare il nostro cammino e vedere cosa possiamo fare in questo mini torneo".

13.10 - Termina la conferenza stampa.