Sampdoria, Ranieri: "L'arbitro ha sbagliato a espellere Keita, episodi sono girati storti"

Una sconfitta per salutare il 2020. La Sampdoria ci prova ma esce sconfitta dal match del "Ferraris" contro il Sassuolo di De Zerbi. Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Ranieri.

L'ingresso di Keita Balde?

"Si è visto che ha fatto cambiare il volto alla gara. Ha sempre chiesto il pallone in profondità con qualità e determinazione. Peccato l'abbiano espulso".

TMW - L'espulsione non c'era?

"L'espulsione non ci stava. L'arbitro ha sbagliato. Doveva prima dare il giallo e poi magari faceva lavorare il VAR e se fosse stato rosso glielo avrebbero fatto notare. Ha preso la palla pulita poi scivolando ha preso anche l'avversario, ci mancherebbe ma non credo fosse da espulsione diretta".

TMW - L'impatto dei cambi è stato ottimo.

"Tutti. Chi ha giocato ha fatto il suo dovere con grande senso di abnegazione e altruismo. La gara è tutta qua. In quegli episodi che a noi sono girati storti".

Un auspicio per il 2021?

"Continuare come il 2020 dove abbiamo fatto credo un'annata molto positiva. Ci siamo tirati fuori dalle zone basse della classifica, ci siamo salvati e adesso dobbiamo continuare ad essere propositivi e volenterosi cercando di migliorare la classifica dell'anno scorso. Io dico sempre di raggiungere 40 punti però come obiettivo cerco di fare un punto più dell'anno precedente".

Risultato che non rispecchia la prestazione?

"E' stato un risultato che ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo fatto una gran partita, ci sono stati degli errori individuali ma tanta sfortuna negli episodi, nei rimpalli. Peccato perchè la partita è stata bella e combattuta. Peccato perchè avevamo chiuso bene quando dovevano palleggiare, sapevamo anche del contropiede. Sono stati bravi. Peccato però non meritavamo di perdere".

Sampdoria punita dagli episodi? Anche arbitrali?

"Purtroppo evidentemente l'arbitro con noi non gliene va bene una. A Cagliari l'espulsione ci stava, il rigore non c'era. Oggi a Chiriches ha dato il giallo e a Keita il rosso. Dai il giallo, poi ti chiameranno se è rosso o meno. Tu vai convinto che sia rosso. E' questione di presunzione".

Sconfitta che lascia amaro in bocca ma che non rovina quanto fatto dalla squadra?

"Quando ci sono queste performance dove corri, lotti e corri molto poi ci sta, loro sono organizzati. Io sono soddisfatto della prestazione, resto con l'amaro in bocca per il risultato".

Un augurio ai tifosi.

"Colgo l'occasione per fare un caloroso augurio di buon Natale e soprattutto un felice anno nuovo. Che sia nuovo veramente, che questo Covid sparisca e che possiate tornare vicino a noi".

Termina la conferenza stampa di Claudio Ranieri.