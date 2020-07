live Sampdoria, Ranieri: "Resta l'amaro in bocca, mi hanno detto che il corner non c'era"

23.50 - Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Atalanta (2-0 il risultato finale).

00.13 - È iniziata la conferenza del tecnico blucerchiato: "Io sono contento, la squadra ha impensierito l'Atalanta che è una delle compagini più forte. Resta l'amaro in bocca perché prendi gol su un angolo che mi hanno detto che non c'era. Abbiamo giocato contro una super squadra, sono quei dettagli che ad una squadra che vanno bene e a noi no. Hanno cambiato anche schema per trovare il varco, il dispendio di energie è stato altissimo, ma l'Atalanta non ha trovato grosse giocate".

Contento della prova?

"Sono contento della prova dei ragazzi, li avevamo studiati. Noi eravamo pronti a stoppare tutte le iniziative".

La vittoria del Lecce rimodula tutto?

"Ho detto ai ragazzi che abbiamo vinto due battaglie e non la guerra. La salvezza ancora non c'è, dobbiamo continuare credendo di poter migliorare il nostro lavoro".

L'espulsione?

"Senza pubblico si sente tutto. L'arbitro è un po' troppo giovane, se fosse venuto da me mi sarei adeguato. Mi è dispiaciuto essere espulso".

00.25 - È terminata la conferenza stampa dell'allenatore blucerchiato.