LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Difficile trovare un'insufficienza stasera"

Ci sono i big che fanno molto - "Come Duncan che quando è al topo è un giocatore straripante"

Chi l'ha sorpresa? - "Bourabia, ha personalità e qualità mostrate bene in una partita così intensa e complicata. Sensi pure quando è entrato ci ha aiutato molto, così come Boga. Di Francesco gran gara. Magnagni all'esordio in A ha dimostrato che può fare una gran carriera. Difficile trovare un elemento sottotono stasera"

Il collettivo ancora una volta ha fatto la differenza? - "Si ma ci si dimentica che gli individui hanno fatto una grande partita senza mai farsi sorprendere alle spalle. Boateng ha lavorato per due"

Dove ha vinto la gara stasera il Sassuolo? - "Anche grazie a un pizzico di fortuna, con sacrificio. Forse avremmo potuto gestire meglio il pallone nella loro metà campo e abbassare il ritmo anche prima del rigore. Sappiamo andare solo in verticale e questo può valorizzare l'avversario. Nel secondo tempo con i loro innesti andavano più forte anche per questo"

Vinto grazie al carattere dell'allenatore? - "Grazie ai miei calciatori. Metto la mia conoscenza a disposizione, cercando di trasferire serenità ai ragazzi. C'è molta differenza di valori con l'Inter, ma stasera siamo riusciti a pareggiarli con lo spirito"

Si aspettava questo esordio? - "Avevamo una squadra forte di fronte, ma abbiamo fatto bene e non grazie al campo e alle sue condizioni. Da martedì lavoreremo come se nulla fosse successo"

22.50 - Settimo successo su undici per il Sassuolo contro l'Inter in Serie A. Berardi, ancora una volta su rigore, toglie il sorriso all'Inter e consegna ai neroverdi subito una vittoria in campionato. LIVE su TuttoMercatoWeb.com la conferenza stampa post gara di Roberto De Zerbi