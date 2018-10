LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "La squadra ha giocato con coraggio"

Fonte: Inviato a Marassi

Pareggio importante per il Sassuolo che è uscito indenne dal "Ferraris" in questo monday night contro la Sampdoria. La squadra neroverde ha pareggiato 0-0 in una gara molto equilibrata. Fra pochi istanti il tecnico Roberto De Zerbi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Pareggio prezioso.

"Abbiamo giocato contro una squadra forte come la Samp. Temevo questa partita perchè arrivavamo da due sconfitte non meritate. Oggi poteva venire anche la terza, perchè la Samp è una grande squadra, e temevo non giocassimo con coraggio. La mia squadra ha giocato con coraggio, con gusto di divertirsi attaccando in modo intelligente e difendendo in maniera intelligente. Di solito gli 0-0 li odio mentre questo è stato ben accetto perchè è venuta fuori una partita gradevole".

Primo tempo mancato il gol?

"L'avremmo potuto cercare in maniera forte ma abbiamo sbagliato qualche penultimo passaggio. Non voglio dire chi meritasse o chi no. Io rispetto la Sampdoria, rispetto molto Giampaolo e anche i blucerchiati hanno fatto una buona partita".

Campo bagnato non ha agevolato le due squadre?

"Il campo si bagna per agevolare. Viene bagnato prima dalle squadre che vogliono giocare. La palla è più veloce, ci si allena anche in allenamento per avere fluidità nella circolazione della palla. Giocando a questi ritmi, da parte di entrambi, l'errore tecnico si vede di più".