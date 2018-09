LIVE TMW - Serie A, Lega concede deroga a Fiorentina per fascia da capitano

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomeriggio importante in via Rosellini per la Lega Serie A. L'Assemblea dei rappresentanti delle squadre si A si radunano per discutere importanti temi di attualità, fra cui quello legato alla fascia da capitano che tante polemiche sta suscitando nelle ultime ore. Segui su TMW tutti gli aggiornamenti riguardanti l'assemblea in corso di svolgimento a Milano.

17.25 - Come detto tanti i temi trattati nell'odierna Assemblea di Lega. La conferma arriva dal comunicato emesso al termine dell'incontro.

L'Assemblea della Lega Serie A, alla presenza del presidente Micciché e delle 20 società di Serie A, ha inizialmente studiato le proposte ricevute dall'advisor Infront per i diritti audiotelevisivi internazionali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2018/2021 su alcune aree geografiche. L'Assemblea ha giudicato soddisfacenti le offerte pervenute per alcuni territori, approvando per gli stessi l'assegnazione dei diritti agli offerenti, mentre proseguiranno le trattative in altre aree.

In seguito è stato affrontato il tema dell'elezione del nuovo consigliere di Lega in sostituzione di Marco Fassone. L'elezione è stata rinviata in attesa di un chiarimento da parte degli organi competenti sui requisiti necessari per l'elezione.

Per quanto riguarda la gestione degli spazi pubblicitari virtuali (tappetini virtuali), sono in corso trattative volte a raggiungere un accordo che soddisfi le parti.

Chiusura col tema della standardizzazione delle fasce da capitano come previsto dal regolamento. Il presidente, dopo aver sottolineato che la norma è nata su richiesta delle stesse Società nel 2017, e che è stata successivamente approvata per entrare in vigore nell'attuale campionato, ha autorizzato in deroga la Fiorentina all'utilizzo della fascia commemorativa di Davide Astori, data l'eccezionalità del caso e come richiesto dalla stessa Società.

17.09 - Nell'Assemblea odierna si è parlato anche della vicenda legata ai 'tappetini virtuali' dei campi di Serie A. Al momento l'idea che riscuote più consensi è quella di 'centralizzarli' per l'Italia e di gestirli a livello individuale per il mercato estero. Le parti, secondo quanto si apprende, si sono avvicinate e sembrano convergere sulla decisione in maniera uniforme, anche se dovrà comunque essere ritrattata.

16.50 - L'Assemblea di Lega sta volgendo al termine. Fra poco prenderà la parola il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché.

16.43 - Importante novità in arrivo dall'Assemblea di Lega. Nell'incontro odierno è stata concessa una deroga alla Fiorentina per consentire al capitano viola di indossare una fascia commemorativa per Astori.

16.19 - Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha lasciato da pochi minuti la sede della Lega in Via Rosellini. Queste le brevissime battute rilasciate del numero uno rossonero ai cronisti presenti: "La UEFA e il Fair Play Finanziario? Aspettiamo, aspettiamo sempre. L'arrivo di Gazidis in società? Nessuna novità".

15.42 - All'Assemblea, iniziata ufficialmente alle 15.15, sono presenti tutte le 20 società di Serie A.

15.26 - Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché, raccontava ieri l'ANSA, presenterà una proposta per consentire alla Fiorentina di continuare a ricordare la memoria di Davide Astori sulla fascia da capitano (generalmente portata da Pezzella).

15.18 - Come detto sono già arrivati molti dei principali club italiani. Presenti, fra gli altri, i dirigenti di Juventus, Napoli, Roma, Milan, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo e SPAL.

15.14 - Questi gli altri argomenti all'ordine del giorno oltre alla questione fascia da capitano:

- Verifica poteri

- Comunicazione del Presidente

- Approvazione verbali 19 e 26 luglio 2018

- Esito procedura competitiva diritti audiovisivi internazionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana 2018/2021 (trattative private per la vendita per 78 paesi a livello mondiale avviate lo scorso 26 luglio).

- Nomina Consigliere di Lega (dopo l'addio di Marco Fassone, ndr)