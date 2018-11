LIVE TMW - Solari: "Il Real si rialza sempre. Per questo è vincente"

Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa:

Quale sarà la chiave della partita?

"Fare quello che questa squadra ha sempre fatto in questo torneo, dimostrare di essere sempre all'altezza".

Sulle parole di Ramos sulla mancanza di carattere della squadra dopo l'ultimo ko e se ci saranno conseguenze sull'undici iniziale

"Mi spiace se qualche volta non posso rispondere ma sono cose che riguardano il nostro spogliatoio".

Dopo la sconfitta di Eibar i tifosi erano arrabbiati. Quali sono le sue sensazioni?

"Sconfitta sicuramente bruciante, dura, ma appartiene al passato. Guardiamo avanti, siamo a Roma in un altro torneo e siamo concentrati per la partita di domani".

Domani è la prova del fuoco per Lei

"Tutte le partite sono prove del fuoco. Ogni volta che il Real Madrid è caduto si è sempre subito rialzato e per questo è la squadra più vincente nella storia del calcio".

su Isco: non è mai stato titolare a differenza della gestione Lopetegui, dove era inamovibile

"Lavora bene, è un giocatore molto importante per noi e conto su di lui come sugli altri 23".

L'assenza di Casemiro sta pesando parecchio

"È evidente che lo vorremmo il prima possibile, però dobbiamo risolvere il problema adesso con gli uomini a disposizione".

Come si è comportato con Ramos dopo la notizia di Football Leaks sul caso doping? Crede ci sia una persecuzione nei suoi confronti?

"Ramos è soprattutto un uomo onesto. È un emblema non solo del Real Madrid ma dello sport in generale. È un dovere di tutti proteggerlo e cercare la verità, che non è opinabile".

Qual è il vero Real Madrid: quello prima della sosta o quello dell'ultimo turno

"La verità è sempre domani, la partita che affronteremo".

Lei nella sua esperienza anche di calciatore ha affrontato avversari senza il giusto atteggiamento?

"Nel calcio ci sono sempre tantissimi fattori ma la responsabilità nel calcio come nella vita è sempre individuale. I risultati sono frutto delle nostre azioni. Si parla sempre di attaccare e difendere tutti insieme ma se qualcuno non lo fa la squadra non ne esce rinforzata".

Ancora su Isco. Lo vediamo apatico, demotivato: come recuperarlo?

"Ho 24 giocatori a disposizione, voglio il meglio per tutti".

Hai giocato in Italia per tre anni. Che ricordi hai di questo stadio e che cosa ti aspetti domani? Pensi che il Real Madrid possa soffrire l'Olimpico?

"I migliori ricordi della mia vita sono legati alla mia esperienza in Italia. Ho fatto parte di una squadra indimenticabile come l'Inter che ha vinto tre scudetti di fila. Periodo speciale dove ho lasciato amici. In questo stadio ricordo un gol che ho segnato alla Lazio ma ho un ricordo piacevole anche delle partite contro la Roma di Totti. L'ambiente dell'Olimpico è molto bello".