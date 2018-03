LIVE TMW - Sorteggi CL, è Italia contro Spagna

Fonte: Dagli inviati Gaetano Mocciaro e Lorenzo Di Benedetto

Pavel Nedved: "Il Real Madrid può concentrarsi solo sulla Champions. Preferisco giocare in casa perché abbiamo due squalificati".

Francesco Totti: "Con il Barcellona ce la possiamo giocare, sulla carta Siviglia e Liverpool erano quelle abbordabili, ma non è così, in campo è diverso".

Monchi: "Nel calcio si gioca 11 contro 11, se facciamo le cose per bene possiamo andare avanti. Non c'è solo Messi, il Barça è una squadra fortissima, ma la Roma ha la possibilità di vincere".

Emilio Butragueno: "Ci creeranno dei problemi. Dovremo giocare al massimo livello perché la Juve ha una grande esperienza e ha giocatori molto forti come Higuain e Dybala che possono decidere la sfida in ogni momento. Noi siamo una squadra che nei momenti critici risponde molto bene. Sono i dettagli a fare la differenza".

Amor: "La Roma non è affatto un club semplice da affrontare. È un club forte, storico, che ha vinto il girone con Chelsea e Atletico Madrid. Non sarà facile, servirà la massima concentrazione da parte nostra. Ha meritato di arrivare fino a qui, rispettiamo molto i giallorossi".

Ecco gli accoppiamenti.

Liverpool-Manchester City

Juventus-Real Madrid.

Siviglia-Bayern Monaco.

Barcellona-Roma.

Derby inglese, Liverpool-Manchester City.

La Juventus viene accoppiata con il Real Madrid.

Il Siviglia prende il Bayern Monaco.

La prima pallina è del Barcellona, accoppiata con la Roma.

12.11 - Inizia il sorteggio.

12.10 - Shevchenko parla della squadra che più lo ha impressionato. "Ci sono tante grandi squadre come Barcellona, Bayern, Manchester City, Juventus... è una competizione molto tirata. Ho sempre sognato di vincere la Champions League, non ho memoria migliore di quando giochi la finale. Puoi vincere o perdere, ma fa parte del gioco".

12.07 - Sarà Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ad accompagnare Marchetti nelle operazioni di sorteggio.

12.05 - Il segretario della UEFA, Marchetti, ringrazia Messi e Cristiano Ronaldo. "Nessuno può scommettere chi giocherà a Kiev", le parole del dirigente.

12.02 - Nel sorteggio di prova c'erano gli accoppiamenti Roma-City e Juventus-Siviglia.

12.00 - Inizia ora la diretta UEFA dei sorteggi di Champions League a Nyon.

11.30 - Arrivati anche Monchi e Totti in rappresentanza della Roma.

11.05 - A Nyon è arrivato Pavel Nedved, della Juventus, per assistere ai sorteggi.

10.50 - Questi i delegati a Nyon. Monchi, Baldissoni, Gandini e Totti per la Roma, Guillermo Amor per il Barcellona, Andreas Jung per il Bayern, Pavel Nedved per la Juventus, Ian Rush per il Liverpool, Txiki Begiristain per il Manchester City, Emilio Butragueno per il Real Madrid e Oscar Arias Suarez per il Siviglia.

10.45 - Queste sono le otto squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League.

BAYERN (Germania)

BARCELLONA (Spagna)

JUVENTUS (Italia)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

REAL MADRID (Spagna)

ROMA (Italia)

SIVIGLIA (Spagna)

10.15 - Alle 12, nella splendida cornice del quartier generale dell'UEFA a Nyon, ci saranno i sorteggi per i quarti di Champions League. Juventus e Roma aspettano le proprie avversarie, con la possibilità di uno scontro fratricida.