LIVE TMW - Sorteggio Coppa Italia, Juve all'Allianz. Inter e Milan a San Siro

Fonte: in Lega, Antonio Vitiello.

Dopo la tre giorni di Coppa Italia che ha determinato gli accoppiamenti degli ottavi di finale oggi alle 15 nella sede della Lega Calcio a Milano ci sarà il sorteggio per stabilire le squadre che giocheranno in trasferta e quelle che disputeranno la sfida secca in casa. Soltanto in caso di club appartenenti a Serie diverse non ci sarà bisogno di decidere, visto che il regolamento parla chiaro: soltanto qualora la sfidante non sia un club di Serie A la testa di serie andrebbe a giocare tra le mura amiche. Questo è ciò che accadrà per le sfide tra Lazio e Cremonese e tra Napoli e Perugia, che si disputeranno rispettivamente all'Olimpico e al San Paolo, per le altre servirà il sorteggio. Di seguito le altre sfide degli ottavi:

Roma-Parma

Juventus-Udinese

Torino-Genoa

Inter-Cagliari

Milan-SPAL

Atalanta-Fiorentina.

Alle 15 via al sorteggio. Segui il live testuale su TuttoMercatoWeb.com!

14.59 - Le date - Le partite degli ottavi di finale si giocheranno o 15 o il 22 gennaio. Resta ancora da decidere il giorno preciso per le varie sfide con la scelta che verrà fatta quando verranno stabiliti anticipi e posticipi della Serie A nel mese di gennaio.

15.01 - Via al sorteggio - La prima gara estratta è quella tra Fiorentina e Atalanta che si giocherà al Franchi. Inter-Cagliari e Milan-SPAL verranno invece disputate entrambe a San Siro.

15.03 Torino-Genoa verrà giocata nel capoluogo piemontese, Parma-Roma al Tardini e Juventus-Udinese all'Allianz Stadium.

15.09 - Possibili accoppiamenti dei quarti - Scelti anche i possibili accoppiamenti per i quarti di finale: in caso di Atalanta-Cagliari la gara verrebbe giocatra al Gewiss Stadium, Inter-Fiorentina a San Siro, Milan-Genoa a Marassi, Torino-SPAL al Grande Torino e Parma-Juventus al Tardini. Se ai quarti ci fosse Udinese-Roma sarebbero i friulani ad giocare in casa.

Per gli altri accoppiamenti è già in essere il tabellone originario.