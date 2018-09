LIVE TMW - Stasera a Londra il 'The Best FIFA 2018': tutti i candidati ai premi

Premi F5 per aggiornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

18.14 - Tanti ospiti d'eccezione stasera a Londra. Ci sarà anche l'ex Milan e Barcellona Ronaldinho, come mostra lo stesso campione brasiliano sui social:

Rumo a Londres 🤙🏾 😎 🇬🇧 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 24 settembre 2018

17.49 - Intanto, a Londra, è già arrivato il trofeo per il "The Best Men's Player 2018". Queste le immagini riportate dal profilo Twitter ufficiale della FIFA

😍🏆 The trophy is here! Follow all the build-up to #TheBest #FIFAFootballAwards, and the ceremony itself, on our Live Blog! — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

👉https://t.co/iRuf1XTXnK pic.twitter.com/KRzedQntsI — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

17.44 - Nessun nominato per quanto riguarda il premio Fair Play della FIFA. A Londra sarà annunciato direttamente il vincitore.

17.35 - Questi, infine, i calciatori nominati per entrare nella top 11 FIFA della passata stagione:

- Portieri (5)

Gianluigi Buffon (Italia/Juventus)

Thibaut Courtois (Belgio/Chelsea)

David de Gea (Spagna/Manchester United)

Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid)

Marc-André ter Stegen (Germania/Barcellona)

Difensori (20)

Jordi Alba (Spagna/Barcellona)

Daniel Carvajal (Spagna/Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia/Juventus)

Dani Alves (Brasile/PSG)

Diego Godín (Uruguay/Atletico Madrid)

Mats Hummels (Germania/Bayern)

Joshua Kimmich (Germania/Bayern)

Dejan Lovren (Croazia/Liverpool)

Marcelo (Brasile/Real Madrid)

Yerry Mina (Colombia/Palmeiras–Barcellona)

Benjamin Pavard (Francia/Stoccarda)

Gerard Piqué (Spagna/Barcellona)

Sergio Ramos (Spagna/Real Madrid)

Thiago Silva (Brasile/PSG)

Kieran Trippier (Inghilterra/Tottenham)

Samuel Umtiti (Francia/Barcellona)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Raphael Varane (Francia/Real Madrid)

Sime Vrsaljko (Croazia/Atletico Madrid)

Kyle Walker (Inghilterra/Manchester City)

Centrocampisti (15)

Sergio Busquets (Spagna/Barcellona)

Casemiro (Brasile/Real Madrid)

Philippe Coutinho (Brasile/Liverpool–Barcellona)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City)

Eden Hazard (Belgio/Chelsea)

Andrés Iniesta (Spagna/Barcellona)

Isco (Spagna/Real Madrid)

N'Golo Kanté (Francia/Chelsea)

Toni Kroos (Germania/Real Madrid)

Nemanja Matic (Serbia/Manchester United)

Luka Modric (Croazia/Real Madrid)

Paul Pogba (Francia/Manchester United)

Ivan Rakitic (Croazia/Barcellona)

David Silva (Spagna/Manchester City)

Arturo Vidal (Cile/Bayern)

Attaccanti (15)

Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

Edinson Cavani (Uruguay/PSG)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/Real Madrid)

Paulo Dybala (Argentina/Juventus)

Antoine Griezmann (Francia/Atletico Madrid)

Harry Kane (Inghilterra/Tottenham)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern)

Romelu Lukaku (Belgio/Manchester United)

Mario Mandzukic (Croazia/Juventus)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Kylian Mbappe (Francia/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Barcellona)

Neymar (Brasile/PSG)

Mohamed Salah (Egitto/Liverpool)

Luis Suárez (Uruguay/Barcellona)

17.30 - Tre i possibili vincitori anche del premio per la miglior tifoseria FIFA. Si parte da Sebastián Carrera, l'unico tifoso del CD Puerto Montt che ha seguito la squadra sul campo del Coquimbo Unido (Primera División B cilena), realizzando un viaggio di ben 3.000 km andata e ritorno. Poi, i tifosi di Giappone e Senegal, considerati insieme per l'impeccabile ed esemplare pulizia della propria parte dello stadio dopo le rispettive sfide dell'ultimo Mondiale. Infine, la tifoseria del Perù: in 40.000 hanno sostenuto infatti la Nazionale andina nel debutto al Mondiale in Russia.

17.20 - Questi i giocatori in lizza per il Premio Puskas:

- Gareth Bale (Real Madrid) – Real Madrid-Liverpool. Finale di Champions.

- Denis Cheryshev (Russia) – Russia-Croazia. Mondiale (quarti di finale).

- Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atene) – AEK-Olympiacos. Massima divisione greca.

- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – Juventus-Real Madrid. Champions (quarti di finale).

- Giorgian de Arrascaeta – Cruzeiro-América. Brasileirao.

- Riley McGree (Melbourne City) – Newcastle Jets-Melbourne City.

- Lionel Messi (Argentina) – Argentina-Nigeria. Mondiale (fase a gironi).

- Benjamin Pavard (Francia) – Francia-Argentina. Mondiale (ottavi di finale).

- Ricardo Quaresma (Portogallo) – Iran-Portogallo. Mondiale (fase a gironi).

- Mohamed Salah (Liverpool) – Liverpool-Everton. Premier League.

17.15 - Ecco i candidati per il premio al miglior allenatore FIFA del calcio maschile e anche per quello al miglior allenatore FIFA del calcio femminile: Zlatko Dalic (Croazia), Didier Deschamps (Francia) e Zinedine Zidane (Real Madrid); Reynald Pedros (Olympique Lione), Asako Takakura (Giappone) e Sarina Wiegman (Olanda).

17.12 - Questi i candidati per il premio The Best al miglior portiere FIFA: Thibaut Courtois (Chelsea-Belgio), Hugo Lloris (Tottenham-Francia) e Kasper Schmeichel (Leicester-Danimarca).

17.09 - Andiamo a rivedere ora, nel dettaglio, tutti i giocatori in lizza per i premi di questa sera (indicati nel club della passata stagione, visto che i premi si riferiscono ai risultati ottenuti singolarmente nel 2017-2018). Si parte col premio "The Best" al miglior giocatore FIFA: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool). Ada Hegerberg (Olympique Lione), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lione) e Marta (Orlando Pride) sono invece le candidate per il premio "The Best" alla miglior calciatrice FIFA.

16.59 - Da Marca arrivano le prime indiscrezioni sui premi di questa sera: nel miglior undici figureranno David De Gea, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

16.32 - Aumenta la lista degli assenti al "The Best". A Londra non ci sarà neanche il ds della Roma Monchi, che ha preferito restare vicino alla squadra nel ritiro di Trigoria in questo momento di grande difficoltà.

16.06 - Tanti assenti stasera a Londra. Mancherà sicuramente Cristiano Ronaldo, anche se stavolta le ragioni dovrebbero essere prettamente legate al campo, visto che la Juventus mercoledì affronterà in campionato il Bologna. Out anche la stella del Barcellona Lionel Messi, che diserterà la cerimonia per "motivi familiari". Presente, invece, la folta colonia del Real Madrid, a partire dal presidente Florentino Perez e composta poi da Thibaut Courtois, capitan Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo e, ovviamente, anche il grande favorito Luka Modric.

15.45 - Otto i premi in questione: miglior giocatore, miglior allenatore, miglior portiere, premio Puskas per il miglior gol, premio per la miglior tifoseria, premio Fair Play e miglior undici, oltre al premio per la migliore calciatrice e per il miglior allenatore del calcio femminile.

Luka Modric, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah? È il grande giorno del "The Best FIFA 2018". Mancano infatti ormai poche ore alla consegna di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo del calcio, in programma stasera alle ore 20:00 al Royal Festival Hall di Londra. La cerimonia sarà presentata dall'attore Idris Elba, accompagnato dalla giornalista francese Anne-Laure Bonnet, con la colonna sonora del cantante Noel Gallagher. Segui su TMW il live con tutte le dichiarazioni e il racconto minuto per minuto dell'evento!