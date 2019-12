LIVE TMW - Stasera Inter-Barça: padroni di casa in nerazzurro

Premi F5 per aggiornare il LIVE.

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Milano, Simone Bernabei

Il grande giorno è arrivato: oggi, alle ore 21 tra le mura di San Siro, l'Inter sfiderà un Barcellona piuttosto rimaneggiato (Messi neanche convocato) per conquistare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Una vera e propria finale che mister Conte e i suoi, attualmente secondi in classifica con 7 punti, non possono permettersi di sbagliare. Segui come di consueto il LIVE di avvicinamento alla partita di TMW per poi vivere ogni minuto di Inter-Barça con la nostra consueta diretta testuale da San Siro!

18.33 - Inter in nerazzurro stasera - Sarà una Inter nerazzurra stasera, per la sfida al Barcellona: lo ha svelato il club con alcune immagini dello spogliatoio.

17.50 - La Primavera vola agli ottavi - Importantissimo successo dell'Inter Primavera, che sconfiggendo 2-0 il Barcellona nella gara di Youth League che conclude il girone, si conquista gli ottavi di finale della manifestazione. Nonostante l'assenza di Esposito, precettato da Conte, i baby nerazzurri battono i catalani (finiti ultimi nel girone) grazie alle reti di Oristanio e Kinkoue, rendendo inutile la goleada del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga. I tedeschi si qualificano ai sedicesimi, dove ci sarà lo spareggio con una delle qualificate provenienti dal percorso campionati nazionali.

15.58 - Vecino ci crede - Dalle colonne del matchday programme di Inter-Barcellona arrivano alcune dichiarazioni di Matias Vecino, centrocampista nerazzurro: "In campo sappiamo esattamente cosa fare, lavoriamo per questo. C'è una connessione speciale in questo gruppo, lo si vede dalle esultanze con i compagni in panchina ma non solo. Nei momenti di difficoltà sappiamo di poter contare su tutti. L'arrivo di Godin all'Inter? Voi lo conoscete come giocatore, io come persona. Appena mi hanno detto che sarebbe arrivato, ho pensato che fosse esattamente il tipo di ragazzo che ci sarebbe servito, un punto di riferimento in campo e fuori".

15.24 - Lautaro e un gol per la storia - Come sottolinea Tuttosport, il 'Toro' nerazzurro oggi cercherà il gol nella quinta gara consecutiva di Champions League. Supererebbe Eto'o e Crespo e permetterebbe, ancora una volta, all'Inter di conquistare punti preziosi nella corsa verso le fasi finali del torneo. In 20 presenze stagionali tra Serie A ed Europa, l'argentino ha realizzato 13 gol e 3 assist finora.

14.59 - Finito il pranzo UEFA - Si è appena concluso il pranzo UEFA tra Inter e Barcellona. Tanto entusiasmo tra i tifosi nerazzurri presenti all'uscita del ristorante, con cori dedicati specialmente al vicepresidente Javier Zanetti e al presidente Zhang. Guarda in calce i video realizzati da TMW.

13.46 - Le parole del vicepresidente blaugrana - Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, ha parlato brevemente coi tanti cronisti presenti al momento del suo arrivo al pranzo UEFA di Milano: "Clásico? Dobbiamo concentrarci solamente sulla sfida di questa sera, poi penseremo al Clásico. Sono sicuro che la partita del 18 dicembre contro il Real Madrid si giocherà e spero che vinca il calcio".

13.05 - Inter e Barça arrivati al pranzo UEFA - Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e l'amministratore delegato Alessandro Antonello hanno appena raggiunto il ristorante del centro di Milano dove si terrà il consueto pranzo UEFA nel giorno di Inter-Barça. Presente anche Jordi Cardoner, vice-presidente del club blaugrana. Guarda in calce i video realizzati da TMW.

12.46 - L'Inter passa se... - Vincendo contro il Barcellona non ci sarebbero calcoli di sorta da fare: l'Inter andrebbe agli ottavi di finale di Champions League, traguardo che manca dall'edizione 2011-12. In caso di mancata vittoria contro i blaugrana o, peggio ancora, di sconfitta, sarà fondamentale l'esito di Borussia Dortmund-Slavia Praga. Molto semplicemente, i tedeschi non devono fare un risultato migliore dei nerazzurri. Questo perché, a parità di punti, l'Inter è in vantaggio in virtù degli scontri diretti a favore (Inter-Borussia Dortmund 2-0; Borussia Dortmund-Inter 3-2).

12.01 - Le ultime sul Barcellona - Senza Messi, Piqué e Sergi Roberto, lasciati a Barcellona per tirare il fiato. Ma pure senza gli infortunati Jordi Alba, Arthur e Dembele. Potenzialmente 6 titolari. In conferenza stampa Ernesto Valverde ha dato zero indicazioni, ma ha lasciato intendere che il turn over la farà da padrona in vista delle sfide di Liga contro Real Sociedad e Real Madrid. In porta ci sarà Neto, all’esordio. Davanti nella difesa a 4 Moussa Wague e Junior Firpo sulle corsie, al centro con Umtiti potrebbe partire dal primo l’obiettivo di mercato rossonero Jean-Clair Todibo. Dalla cintola in su, invece, solo dubbi e idee: a centrocampo l’unico certo del posto sembra essere Arturo Vidal, obiettivo proprio dei nerazzurri. Con lui possibilità dal primo per Alena e Frenkie de Jong nel ruolo di regista, con Busquets verosimilmente risparmiato. Davanti Luis Suarez appare l’unico insostituibile. Ai suoi lati si giocano il posto in tre: il baby fenomeno Ansu Fati sembrava certo del posto, ma Valverde ha ammesso piccoli problemi fisici per lui. Non dovesse dare garanzie, sulla sinistra ci sarà Antoine Griezmann. Mentre a destra probabile l’impiego del canterano Carles Perez.

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, De Jong, Alena; Carles Perez, Suarez, Griezmann. All.: Valverde.

11.34 - Le ultime sull'Inter - Bene ma non benissimo. La sintesi perfetta. Perché gli acciaccati sono tanti e di peso specifico notevole. Ma il primato in Serie A dà inevitabilmente qualcosa in più in termini di entusiasmo e sicurezza dei propri mezzi. Porta e difesa sono decisi, con Handanovic dietro a Godin-De Vrij-Skriniar. La sezione centrale di centrocampo pure, con Borja Valero in mezzo a Vecino e Brozovic. E davanti, inutile dirlo, ci saranno Lautaro e Lukaku. Gli unici dubbi per Conte, insomma, riguardano le corsie laterali: Candreva ieri era presente alla rifinitura ma non è al meglio. Se darà garanzie al 100% giocherà lui, altrimenti spazio a D’Ambrosio (favorito). A sinistra parte in pole Biraghi, anche se Lazaro non è del tutto fuori dai giochi (con Asamoah infortunato).

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

11.04 - La classifica del Gruppo F di Champions - Inter e Borussia Dortmund questa sera si giocano il secondo pass per le fasi finali di Champions. Questa la classifica aggiornata del Gruppo F:

Barcellona 11

Inter 7

Borussia Dortmund 7

Slavia Praga 2