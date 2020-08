live Stasera Inter-Bayer, Conte con Lukaku-Lautaro. Il cammino verso la finale

L'Inter di Antonio Conte torna in campo in Europa League con la gara contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale. Segui il live di avvicinamento alla partita di TuttoMercatoWeb.com con gli aggiornamenti e le ultime di formazione in vista della sfida di Dusseldorf.

14.47 - Lukuku insegue Ronaldo - Romelu Lukaku alla caccia di Ronaldo. Il belga insegue il Fenomeno che nella sua prima stagione all'Inter chiuse la stagione con 34 gol fatti tra tutte le competizioni e con la vittoria dell'allora Coppa UEFA. Lukaku ripartirà stasera da quota 30 e punta al successo in Europa League, per riportare un trofeo nella bacheca nerazzurra.

13.39 - La strada per la finale - L'Inter si prepara per la gara contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League, con uno sguardo al tabellone, per provare a portare a casa quel trofeo europeo che manca da 10 anni, dal Triplete del 2010. L'obiettivo è alla portata, in finale ci sarebbe probabilmente una tra Manchester United e Siviglia, mentre in semifinale, in caso di successo contro i tedeschi stasera, l'avversaria uscirà tra Shakhtar e Basilea, due squadre che non possono e non devono fare paura ad Antonio Conte.

13.30 - Le probabili formazioni - Inter in campo questa sera a Dusseldorf per la gara contro il Bayer Leverkusen valida per i quarti di finale di Europa League. L'obiettivo è quello di staccare il pass per la semifinale, in modo da provare a vincere quel trofeo europeo che manca nella bacheca nerazzurra dal 2010.

Come arriva l'Inter - Un solo vero dubbio di formazione per Antonio Conte, quello relativo all'esterno destro di centrocampo nel suo 3-5-2. Al momento D'Ambrosio sembra in vantaggio ma Moses scalpita e qualche chance ce l'ha anche Candreva. Per il resto spazio a Godin, De Vrij e Bastoni in difesa, davanti ad Handanovic, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Brozovic e Gagliardini, con Ashely Young a sinistra. Infine l'attacco: Eriksen e Sanchez andranno in panchina, i titolari saranno Lukaku e Lautaro Martinez.

Come arriva il Bayer Leverkusen - Quella contro i Rangers non è stata certo una partita impegnativa per la formazione di Bosz che non ha sprecato molte energie forte dell'1-3 dell'andata in Scozia. L'allenatore dei tedeschi confermerà il 4-3-3 con Hradecky in porta, la linea difensiva formata da Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba e Sinkgraven, il centrocampo formato da Palacios, Baumgartlinger e Demirsbay e il tridente con Havertz centrale, Bailey a destra e Diaby a sinistra.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirsbay; Bailey, Havertz, Diaby. All. Bosz.