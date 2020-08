live Stasera Inter-Getafe: Conte verso la conferma dell'undici visto a Bergamo

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

Tempo di Europa League, per l'Inter di Antonio Conte. Dimenticare i veleni in coda al campionato e dubbi sul futuro del tecnico alla guida della squadra: questa la missione che si impongono i nerazzurri in vista del decisivo snodo di Gelsenkirchen, dove stasera Lukaku e compagni si giocano il passaggio ai quarti di finale della competizione. Di fronte ci sarà una formazione agguerrita, il Getafe di Bordalas, pronta a non lasciare nulla di intentato per passare il turno e arrivare le migliori otto di Europa League. Seguito le tappe di avvicinamento alla sfida di stasera con il consueto LIVE della giornata:

10.50 - Le ultime di formazione del Getafe: Arambarri-Maksimovic a centrocampo - José Bordalás dovrebbe offrire un paio di novità rispetto all'undici di partenza che, due settimane fa, ha chiuso la Liga perdendo 1-0 in casa del Levante. Consueto 4-4-2 con Soria tra i pali. Confermata la linea difensiva con Suarez e Olivera terzini, Djené e Timor coppia centrale. Dubbio sull'esterno destro di centrocampo: Jason e Nyom si giocano una maglia da titolare, con Cucurella sul fronte opposto. Arambarri-Maksimovic a comporre la diga di centrocampo, in attacco è lotta a tre per due posti: favoriti Mata e Rodriguez (21 gol in due in stagione), l'insidia è rappresentata da Jorge Molina.

10.33 - Non solo Europa League: dovrebbe arrivare l'annuncio di Sanchez - È il giorno del Getafe, ma per l'Inter può essere anche quello di Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è attesa infatti in giornata l'ufficialità per l'acquisto dell'attaccante cileno, che firmerà un contratto triennale dopo essersi liberato dal Manchester United. È proprio questo passaggio formale che i nerazzurri aspettano, prima del comunicato: ieri fitto scambio di mail tra l'agente Felicevich e i Red Devils, oggi dovrebbe essere certificata la fumata bianca.

10.10 - Mata sfida l'Inter: "Combatteremo su ogni pallone" - L'attaccante del Getafe Jaime Mata ha commentato la sfida di Europa League contro l'Inter, in programma stasera alle ore 21: "Affrontiamo la partita di domani sera con grandi speranze e consapevolezza nei nostri mezzi. Cercheremo di mostrare la versione migliore di noi in un incontro nel quale si combatterà su ogni pallone fino alla fine e in cui qualsiasi errore potrà avere un impatto decisivo sulla gara. Non vediamo l'ora di scendere in campo per una partita così importante".

9.45 - Conte verso la conferma dell'undici che ha trionfato a Bergamo - Con la LuLa, ma senza Eriksen. Antonio Conte, privo soltanto di Asamoah e Vecino fuori lista, punterà sulla coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro, con Alexis Sanchez che dovrebbe partire dalla panchina. Al suo fianco, salvo sorprese, ci sarà Christian Eriksen, destinato a un altro giro da riserva: centrocampo a tre con Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic (in panchina ci sarà anche Sensi). Ballottaggio a destra (Candreva favorito su Moses e D'Ambrosio), a sinistra Young. In difesa, Godin è al momento avanti rispetto a Skriniar per completare il reparto con De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.