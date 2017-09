LIVE TMW - Stasera Spagna-Italia: annunciate le formazioni ufficiali

Fonte: Ha collaborato Alessandra Stefanelli

20:00 - Assente per infortunio, Claudio Marchisio ha comunque voluto caricare l'Italia prima della sfida contro la Spagna con un post su Instagram: "Quando il momento si avvicina, la tensione sale e sai che stai scendendo in campo per un popolo intero. Forza ragazzi!".

19:45 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match tra Spagna e Italia. Eccole nel dettaglio:

Spagna (4-5-1): De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Alba; Busquets, Iniesta, Koke, Isco, Asensio; Silva. All.: Lopetegui

Italia (4-2-4): Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva, Immobile, Belotti, Insigne. All.: Ventura.

19:30 - Tramite il profilo Twitter ufficiale della Nazionale italiana si apprendono i numeri di maglia degli azzurri per il match contro la Spagna. La maglia numero 10 va a Insigne, mentre Verratti prende la 8.

19:20 - Il portale Gianlucadimarzio.com ha immortalato i tifosi in marcia verso il Bernabeu dove tra poco più di un'ora si giocherà Spagna-Italia.

19:05 - Alla Gazzetta dello Sport Diego Milito ha anticipato così i temi di Spagna-Italia: "Spagna-Italia per me è la partita di famiglia. I nonni di papà avevano origini italiane, il nonno di mamma era nato in Spagna, vicino a Pamplona. Se penso a questa partita mi torna in mente quella del ‘94 negli Usa, 2-1 con gol, nel finale di Roberto Baggio. Sono sempre state sfide dure, ma soprattutto molto belle. Credo lo sarà anche stavolta”.

18.45 - L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio durante il consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così della gara in programma al Santiago Bernabeu: "L'Italia stasera deve vincere. Ventura gradisce il 4-2-4, io giocherei con Insigne, Immobile, Belotti e Candreva. Tutti insieme per ottenere un buon risultato".

18.40 - Il profilo Twitter della Nazionale propone anche la carica dei tifosi azzurri presenti a Madrid, col Santiago Bernabeu pronto ad aprire i battenti per ospitare la gara tra Spagna e Italia.

18.00 - Il profilo Twitter della Nazionale propone un messaggio di Daniele De Rossi.

17.45 - Stasera in campo Spagna e Italia, ma il girone C delle qualificazioni al Mondiale vede impegnate anche Albania e Liechtenstein. Queste le formazioni ufficiali della gara in programma alle 18:

Albania (4-3-3) - Berisha; Hysaj, Mavraj, Ajeti, Agolli; Abrashi, Basha, Memushaj; Grezda, Llullaku, Roshi. Ct: Panucci.

Liechtenstein (4-1-4-1) - Jehle; Quintans, Malin, Kaufmann, Göppel; Büchel; Salanovic, Hasler, Wieser, Burgmeier; Frick. Ct: Pauritsch.

17.13 - Ventura punterà sul 4-2-4, questa sera, secondo gli ultimi aggiornamenti dell'edizione online di Tuttosport. Questa la probabile formazione azzurra: Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne.

16.55 - Aggiornamenti sulla probabile formazione della Spagna, secondo quanto riporta Sportmediaset.it. A poche ore dal big match del Bernabeu, per dare meno riferimenti in difesa all'Italia, Julen Lopetegui sta valutando la possibilità di tenere fuori Morata e giocare col 'falso nove' affidandosi al tridente Isco-Asensio-David Silva, stessa soluzione tattica già utilizzata nel 4-0 rifilato gli azzurri nella finale degli Europei del 2012. Per il resto, la Spagna dovrebbe presentarsi con De Gea in porta, Carvajal, Ramos, Piqué e Jordi Alba in difesa e Iniesta, Busquet e Koke in mediana.

16.20 - Il presidente federale, Carlo Tavecchio, è stato intervistato dai microfoni di Sky a poche ore dalla partita tra Spagna e Italia a Madrid: "Noi abbiamo un solo risultato, peccato perché le due squadre meritano di andare entrambe al Mondiale. Purtroppo a causa di questi 'alambicchi' ci troviamo in questa posizione, ovviamente mi auguro di vincere. Formula sbagliata? Non lo so, fatto sta che è un peccato che Italia e Spagna siano costrette ad 'eliminarsi' per andare in Russia. In caso di spareggio o sconfitta ci saranno sempre i playoff, ma il ranking non tiene conto dei quattro titoli conquistati ed è ridicolo. Mi auguro che entrambe vadano al Mondiale, ma ci ritroveremo sempre questi problemi. Insigne? Un giocatore indispensabile".

15.50 - In attesa della super sfida tra Spagna e Italia, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi: "In passato vincevamo noi? Perché c’era poca differenza e il nostro carattere prevaleva. Loro erano sulla strada giusta, ma inseguivano lo spettacolo individuale. Il salto di qualità dopo che il mio Milan ha dato una lezione totale al Real Madrid: quel giorno hanno capito che il calcio non si interpreta individualmente".

15.25 - Attraverso le frequenze di TMW Radio, l’allenatore Franco Colomba ha così anticipato i temi della gara di questa sera: “Sarà una partita importante, l’Italia ha la necessità di vincere. Sembra una squadra votata all’attacco, con pressing alto, che vorrà far sbagliare la Spagna, ripartendo veloce. Il carattere farà la differenza? Serve, ma non solo. Bisogna cercare di non farsi irretire dal loro fraseggio, non sbagliare il tempo di pressione. Ma non sarà semplice, perché di fronte c’è una squadra di grande qualità ”.

15.00 - E' una sfida da dentro o fuori, quella di questa sera tra Spagna e Italia. Una gara determinante per il primato nel girone, che vede le due Nazionali in vetta a 16 punti ma con la Roja in vantaggio nella differenza reti. L'andata, un anno fa, terminò 1-1. Punto sulle prossime gare: l'Italia sarà nuovamente in campo il 5 settembre in casa contro Israele, poi il 6 ottobre in casa contro la Macedonia per chiudere il 9 ottobre in Albania. La Spagna, invece, dopo gli azzurri, andrà in Liechteinstein, poi ospiterà l'Albania e chiuderà in Israele.

14.30 - Queste le ultime sulla selezione azzurra di Ventura: restano ancora dei dubbi riguardo l’undici che scenderà in campo al Bernabeu, anche se il Ct potrebbe tornare alla difesa a tre. Bonucci tornerà insieme a Barzagli e Rugani, quest'ultimo al posto dell'infortunato Chiellini, al centro della difesa davanti a Buffon. A centrocampo De Rossi potrebbe fare coppia con Parolo mentre Conti e Darmian percorreranno le fasce laterali. In attacco Immobile e Belotti avranno il compito di scardinare la difesa spagnola con Verratti ad agire sulle trequarti con Candreva e Insigne che potrebbero partire dalla panchina. Nel caso di impiego dell'attaccante del Napoli, si potrebbe passare ad un 3-4-3 con Verratti abbassato a centrocampo insieme a De Rossi.

14.12 - Ultime sulla Spagna. Il ct iberico Julen Lopetegui schiererà , con ogni probabilità , un 4-3-3 che nella fase di non possesso diventerà un 4-1-4-1. In porta giocherà de Gea mentre in difesa ci saranno Piquè e Sergio Ramos al centro, Carvajal a destra e Jordi Alba a sinistra. Il perno centrale di centrocampo sarà Sergio Busquets, con Thiago Alcantara e Iniesta ai lati, mentre in attacco spazio al tridente formato da Asensio, Morata e David Silva.

14.05 - Un confronto reale, nel vivo del campo, tra due forze uguali e contrarie. Sergio Busquets, altro catalano della Spagna e in quanto tale a rischio fischi tipo Piqué, dovrà troncare e sopire le voglie di Marco Verratti. Vincerà la resilienza dello spagnolo o l’intraprendenza dell’azzurro? Su questo asse si deciderà un bel pezzo di Spagna-Italia. Busquets è stato il normalizzatore del Barcellona, colui che ha reso sostenibile la grande utopia blaugrana, spiega La Gazzetta dello Sport. La cifra di Marco Verratti è la verticalizzazione, appena può il ragazzo venuto dall’Abruzzo serve il pallone profondo e in misura per l’attaccante che taglia.

13.50 - Come riporta il quotidiano La Stampa, c'è tensione in casa Spagna in vista della sfida contro l'Italia, decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale. Il CT Lopetegui ha chiesto ai tifosi di rendere il Santiago Bernabeu una bolgia, per spingere una formazione non più invincibile come qualche anno fa verso un successo che sarebbe fondamentale. Il timore più grande è quello dei fischi per Piqué: il difensore del Barcellona ha troppe volte ha giocato sui "doppi sensi".

13.35 - Alla Gazzetta dello Sport oggi parla Ronaldo, l'ex Fenomeno che s'è soffermato anche sulla sfida di questa sera al Bernabeu. "Il Fenomeno ora è Buffon e affrontare l'Italia è dura. Il sorteggio dei gironi è cattivo e ingiusto, perché è assurdo che una tra Italia e Spagna rischi di non andare al Mondiale. Morata? Farà vedere agli juventini quanto è cresciuto. Belotti? Pazzesco l'ultimo gol. E' bravo e sfrontato".

13.25 - L’ex difensore del Real Madrid e della Roja, Fernando Hierro, è stato intervistato dal Corriere della Sera in vista di Spagna-Italia: “Chiellini? E’ un’assenza molto importante per l’Italia, per l’esperienza di Giorgio, per tutto quello che lui trasmette alla squadra. E anche all’avversario. Insigne? Ha qualità , cambio di passo, creatività . È differente. E può essere letale. Il nostro forse è un calcio più tecnico, nel vostro si pensa di più alla tattica. Ma l’evoluzione dell’Italia anche in questo mi sembra evidente. Qui l’Italia giocherà per vincere e la Spagna deve stare molto attenta. Nessuno ama incrociare gli azzurri. Mai”.

13.15 - Il Bernabeu è il teatro perfetto per Spagna-Italia, una sorta di “Clasico” per Nazionali, un appuntamento epico. I numeri raccontano una storia inimitabile. La Roja non perde nelle qualificazioni da 59 partite, spiega il Corriere della Sera. Gli azzurri hanno portato l’imbattibilità sino a 56 gare, ma stasera contro i maestri del tiki-taka servirà un’impresa. Penalizzati dalla differenza reti, il pari non ci basta per andare in Russia senza dover ricorrere ai playoff, una specie di roulette in cui l’unico vantaggio (da non sottovalutare) sarebbe l’essere testa di serie.

13.10 - La Nazionale azzurra dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini. Problema al polpaccio per il centrale della Juventus che ha sentito una fitta ed è tornato a Torino. L'infortunio non sembra grave ma i tempi sono stretti in vista della sfida contro il Barcellona al Camp Nou che si giocherà tra 10 giorni. Probabile, a questo punto, anche il forfait in Champions League.

13.05 - Serve necessariamente la vittoria, dunque, alla selezione del Ct Giampiero Ventura. In modo tale da evitare i playoff di novembre e per conquistare il primato assoluto, distanziando così la Spagna a poche gare dalla fine del girone di qualificazione. Da ora fino al momento del fischio d’inizio, potrete vivere il live di avvicinamento alla gara su Tuttomercatoweb.com.

13.00 - E’ il giorno di Spagna-Italia, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale che mette in palio il primato nel gruppo G. Entrambe le nazionali sono al comando del raggruppamento con sedici punti, ma la differenza reti premia nettamente la Roja che ha realizzato ventuno gol e ne ha subiti tre. L’Italia, invece, ne ha fatti diciotto incassandone quattro.