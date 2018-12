LIVE TMW - Superclasico, le formazioni ufficiali di River - Boca

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

20:00 - - Queste le formazioni ufficiali di River-Boca, Superclasico che si giocherà a breve al Santiago Bernabeu:

River Plate (4-1-4-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio; Fernandez, Enzo Pérez, Palacios, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto. All: Gallardo

Boca Juniors (4-3-3): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Perez; Villa, Benedetto, Pavon. All: Barros Schelotto

19:25 - Presente al Santiago Bernabeu per il Superclasico, Rodrigo Bentancur ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione alla stampa: “Non me lo volevo perdere, non potevo non venire qui per vedere i miei compagni. Avrei voluto che questa gara si fosse giocata in Argentina, sarebbe stato giusto giocarla lì, ma ora dobbiamo goderci tutti questa notte magica”, ha detto il giocatore della Juventus.

19.15 - Folta presenza “italiana” allo stadio Bernabeu dove si giocherà il Superclasico. Presenti allo stadio, come immortalato dal nostro inviato, i bianconeri Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala (osannatissimo dalla stampa locale) e Rodrigo Bentancur. Presente anche un argentino DOC come il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

19.00 - L’inviato di Tuttomercatoweb.com ha immortalato l’arrivo delle due squadre al Santiago Bernabeu. Già cariche River e Boca, che già sul pullman provano a intimorire l’avversario. Ecco le immagini raccolte dal nostro inviato.

18.00 - Cresce l'attesa per il Superclasico. L'atmosfera a Madrid è già caldissima, ma la temperatura sale sempre di più. River-Boca, d'altronde, sarà la partita più importante della storia del calcio argentino. I tifosi del River sono già partiti dalla Fan Zone verso il Santiago Bernabeu. Clima di festa nella capitale spagnolo: manca sempre meno a questo super-match.

17.10 - Dopo gli scontri e le polemiche che hanno portato al cambio di continente per il ritorno della finale di Copa Libertadores, scoppia la pace tra i tifosi del River e quelli del Boca a Madrid. Le due tifoserie infatti si sono incontrate nella capitale spagnola in un clima di grande fair play, come dimostrano le foto scattate dal nostro inviato. Curioso infine il caso di due sorelle argentine: una tifosa del Boca, l'altra del River per un autentico derby in famiglia.

16.23 - Madrid è sempre più divisa tra il Boca Juniors e il River Plate, che alle 20.30 saranno impegnate nel Superclasico. Tantissimi i tifosi che hanno invaso la capitale spagnola e nel periodo natalizio è arrivato pure Babbo Natale. Chi ha scelto di sostenere? I Millonarios.

15.30 - E' iniziato il conto alla rovescia alla gara e nelle rispettive fan zone di Madrid i tifosi hanno iniziato a ritirare gli ultimi biglietti per entrare allo stadio e assistere alla gara tra River e Boca.



🎟🏟Los hinchas de River ya retiran sus entradas en la fan zone millonaria, ubicada sobre el Paseo de la Castellana, entre la Plaza Castilla y Cuzco. pic.twitter.com/jWNWqcXddl — River Plate (@CARPoficial) 9 dicembre 2018

Desde las 9 los hinchas de Boca retiran sus tickets en el Fan Zone de en Nuevos Ministerios, en Paseo de la Castellana y calle de Ríos Rosas. Más información 👉 https://t.co/TBJ5b54KB9#JugamosTodos#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/nSXSjzrHKv — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 9 dicembre 2018

14.43 - A Madrid è sempre più caldo il clima per il Superclasico. Sono tutti pazzi per Boca e River e diverse sono le maglie, le sciarpe che stanno vendendo in queste ore. Tuttavia c'è chi non sa bene il nome del Boca Juniors, che su questa sciarpa non è scritta bene...

13.30 - Un dubbio per parte per la sfida di questa sera. Nel Boca c'è il dubbio sul modulo tra il 4-1-4-1 con la doppia punta, mentre il River deve decidere se giocare con cinque difensori o cinque centrocampisti.

12.12 - E' già festa a Madrid. Nella capitale spagnola, teatro questa sera del Superclasico valido per il ritorno della finale di Copa Libertadores, i tifosi del River Plate stanno sventolando le bandiere biancorosse e stanno intonando cori per la propria squadra già dalle prime ore della mattina. Questo il video del nostro inviato.

11.37 - Vi riproponiamo il video dei tifosi del River che ieri alle 17 si sono riuniti a a Puerta del Sol, in pieno centro a Madrid.

11.16 - Il collega di TyC Sports, Franco Calió, ha così presentato ai taccuini di TMW il Superclasico: "Ci sono aspettative altissime per questo Superclasico. Ogni River-Boca è un evento importante per tutti gli argentini, ma questa finale entrerà per sempre nella storia del calcio mondiale. Purtroppo specialmente in chiave negativa, visto che sarà ricordata prima di tutto per quanto accaduto fuori dal campo. In Argentina sono ore di ansia e frenesia, la Copa ha bisogno del suo vincitore".

11.01 - Grande entusiasmo ieri a Madrid per il Boca Juniors. Ad attendere gli Xeneizes dopo l'allenamento, fuori dall'albergo che ospita la squadra di Schelotto, c'erano migliaia di tifosi in festa. Tuttomercatoweb ha documentato la scena: Zarate e Tevez, vecchie conoscenze della Serie A, sono scesi dal pullman insieme ai compagni per abbracciare i tifosi.

10.32 - Clima di festa a Madrid per il Superclasico, con la città spagnola invasa dalla passione dei tifosi: nel video girato dall'inviato di Tuttomercatoweb, infiltrato tra i sostenitori del Boca, possiamo ammirare tutta la gioia dei tifosi: e la metro traballa per la passione degli argentini.

10.27 - "Superclasico. Dale River! Dale Boca!". Questo il titolo in prima pagina di AS. Questa sera al "Bernabeu" di Madrid si disputerà il derby di Buenos Aires fra il Boca e il River e valido per il ritorno della finale di Copa Libertadores.

10.03 - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Marca: "Sapremo come ci si sente".

10.00 - Il collega di Diario Olé Sergio Maffei ha analizzato ai taccuini di TMW: "Questo Superclasico ha perso appeal e stimoli, dobbiamo dirlo. Ormai, tra problemi meteo e violenza extracampo, è già passato un mese dalla partita d'andata e quello di stasera sarà addirittura il quinto tentativo di determinare un vincitore. Tutto questo processo ha sicuramente tolto un po' di fascino alla finalissima di Copa Libertadores".

Lettori di TMW buongiorno. E' il giorno di River-Boca. Dopo tante polemiche, gli incidenti di Buenos Aires e lo spostamento del match, è arrivato il momento del Superclasico. La sfida valida per il ritorno della finale di Copa Libertadores si disputerà a Madrid e noi seguiremo passo dopo passo la marcia di avvicinamento a questa sfida.