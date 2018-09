LIVE TMW - 'The Best FIFA 2018': CR7 nella top 11, Modric miglior calciatore

© foto di Imago/Image Sport

22.00 - Finisce qui la cerimonia del "The Best FIFA 2018" di Londra e, con questa, anche il live di TMW. Grazie per aver seguito l'evento di oggi sulle nostre colonne!

21.56 - Luka Modric vince, come da pronostico, il premio più ambito della serata. Battuti Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, il centrocampista del Real è il "The Best Men's Player FIFA 2018". Queste le sue parole dal palco: "Sono onorato di essere qui. Prima di tutto congratulazioni a Salah e CR7, sono sicuro che entrambi avranno presto un'altra opportunità. Questo titolo non è solo mio, ma è anche dei miei compagni del Real e della Croazia, oltre che dei miei allenatori. Col lavoro ogni sogno può diventare realtà, questo riconoscimento è davvero meraviglioso. Grazie a tutti coloro che mi hanno votato".

21.52 - Il premio FIFA come miglior giocatrice del calcio femminile va alla brasiliana Marta dell'Orlando Pride. Queste le sue sensazioni dal palco: "Non ho parole, è un momento fantastico. Grazie a Dio, alle mie compagne di squadra e della Nazionale brasiliana".

21.51 - Parola adesso a Eden Hazard: "Sono orgoglioso di essere vicino ad alcuni fra i migliori calciatori del mondo stasera. Alcuni sono pure amici miei, sono felice".

21.46 - Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato così della sua ultima stagione, tra club e Nazionale: "È sempre positivo avere l'opportunità di rappresentare il tuo Paese in un Mondiale. Mi piace superarmi ogni anno. Spero di poter riportare la Spagna il più in alto possibile all'Europeo e al Mondiale".

21.40 - Questa la top 11 della FIFA per quanto riguarda la stagione appena passata, da schierare in campo con un 4-2-3-1: De Gea; Dani Alves, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Kanté; Hazard, Messi, Mbappé; Cristiano Ronaldo. Restano dunque fuori sia Salah che Messi. Nessun italiano presente.

21.36 - Premio Fair Play per Lennart Thy, ex calciatore del VVV-Venlo che l'anno scorso salvò la vita a un paziente affetto da leucemia. Il giocatore dovette saltare la sfida col PSV perché impegnato in una donazione di sangue, ma fu comunque nominato man of the match.

Congratulations, Lennart Thy 👏

Winner of The FIFA Fair Play Award 2018 🏆#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/pW5ETt2Kmd — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

21.31 - La tifoseria peruviana è la migliore della scorsa stagione, secondo i premi FIFA. Ben 40.000 tifosi avevano infatti sostenuto l'Albirroja in Russia per l'esordio al Mondiale di qualche mese fa. Erano 36 anni, infatti, che il Perù non si qualificava per una Coppa del Mondo.

21.23 - L'attaccante del PSG Kylian Mbappé ringrazia pubblicamente Pelé per i complimenti: "I suoi complimenti mi hanno reso davvero orgoglioso. Pelé è una leggenda e questo mi spinge a continuare a migliorare".

21.18 - Prende la parola il ct della Nazionale inglese Gareth Southgate, interpellato sull'importanza dei giovani talenti: "È davvero emozionante vedere come sorgono nuovi talenti nella Coppa del Mondo".

21.09 - Reynald Pedros (Olympique Lione) è il miglior allenatore del calcio femminile, secondo la FIFA. Queste le sue parole dal palco: "Voglio fare le mie congratulazioni agli altri allenatori nominati. Ringrazio il mio presidente per la fiducia e il mio staff, oltre alla squadra. Ho vissuto momenti bellissimi con le mie giocatrici, imparando molto".

Congratulations, Reynald Pedros 👏

Winner of #TheBest FIFA Women's Coach 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/dKDXBHW3km — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 24 settembre 2018

21.04 - Thibaut Courtois vince il premio come miglior portiere FIFA della passata stagione. Queste le sue parole dal palco: "Sono davvero orgoglioso di aver vinto questo premio, grazie a chi mi ha votato. Ringrazio la mia famiglia e i miei compagni di squadra del Chelsea, del Real Madrid e della Nazionale belga".

20.59 - Didier Deschamps vince il premio come miglior allenatore FIFA. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare il presidente della Federcalcio francese per la fiducia, mi ha permesso di lavorare con tranquillità. E ringrazio poi tutta la mia squadra, che mi ha permesso di vincere questo titolo stasera. Senza dimenticarci naturalmente del mio staff. Anche Zidane e Dalic avrebbero meritato di vincere questo premio".

20.58 - Mohamed Salah sale sul palco per ricevere il Premio Puskas e rilascia anche qualche breve battuta: "Sono davvero felice per questo premio, ringrazio chi mi ha votato. Stasera spero però di vincere anche un altro premio...". Il riferimento è, ovviamente, al "The Best Men's Player 2018".

20.55 - L'ex Roma, oggi al Liverpool, Mohamed Salah vince il Premio Puskas per il miglior gol della passata stagione. La rete in questione è stata segnata contro l'Everton.

20.36 - Inizia finalmente la cerimonia al Royal Festival Hall di Londra.

20.31 - L'ex attaccante dell'Atletico Madrid Diego Forlan interviene così sulle ultime polemiche dichiarazioni di Griezmann: "È un peccato che abbia detto che mangia alla stessa tavola di CR7 e Messi. Non va bene, non deve dirlo lui. E, a essere onesti, questi due giocatori sono superiori a tutti gli altri".

20.27 - "Questa è la migliore stagione della mia vita. Sono felice di essere qui stasera. Se vincerò sarà bellissimo. Altrimenti, non cambierà niente. Cristiano Ronaldo? Non ci ho parlato. Prende queste cose molto seriamente". Così, Luka Modric (in posa con la famiglia nella foto sottostante), a pochi minuti dall'inizio della cerimonia di premiazione a Londra.

20.24 - Non è dello stesso avviso di Dani Alves il campione brasiliano Ronaldinho, che ha detto la sua su Cristiano Ronaldo: "Ci sorprende l'assenza di CR7 stasera. Il Real è peggio senza di lui, ne sentirà sicuramente la mancanza. The Best? Lo può vincere chiunque. Tutti e tre i candidati hanno fatto benissimo. Neymar? Al PSG può diventare il migliore del mondo".

20.20 - Parla Dani Alves, tra i nominati per entrare nella top undici della FIFA: "È una bugia che il Real Madrid sia più debole senza Cristiano Ronaldo".

20.13 - Ecco anche Mohamed Salah, sfidante di Luka Modric insieme a Cristiano Ronaldo. La cerimonia di premiazione inizierà fra 15 minuti circa.

19.58 - Anche l'ex portiere tedesco Oliver Kahn, intervistato dai canali ufficiali della FIFA, vede Luka Modric vincitore stasera: "Ha vinto la Champions e ha fatto un gran Mondiale. Per me è il grande favorito, anche se Cristiano Ronaldo è stato sensazionale in Champions. Messi? Gli è mancato un titolo importante in questa stagione. Al Mondiale poi non è stato al suo miglior livello".

19.55 - Tocca al trequartista del Chelsea Eden Hazard dire la sua sul premio che sarà consegnato questa sera: "Io ho votato per Modric, ma Salah è un mio caro amico. Quindi spero che vinca lui".

19.49 - Ecco Thibaut Courtois, tra i tre candidati per il premio al miglior portiere FIFA: "Quando ho vinto il Golden Glove è stato bellissimo, spero di vincerne un altro stasera!".

19.42 - Presente anche il ct della Germania Joachim Löw, che è tornato a parlare della clamorosa eliminazione nell'ultimo Mondiale ai microfoni dei cronisti presenti: "Ovviamente abbiamo analizzato tutti insieme il Mondiale e abbiamo tratto spunti positivi. La nostra filosofia ha avuto successo in passato, quindi non tutto è andato male, ma siamo sicuri che saremo migliori in futuro".

19.38 - È arrivato anche Luka Modric, grande favorito per la vittoria del premio più ambito di stasera. Questo il video di Marca:

.@lukamodric10, el gran favorito a llevarse el #TheBest esta tarde, llega al Royal Festival Hall de Londres acompañado de sus compañeros del Real Madrid

📹 @jfelixdiaz pic.twitter.com/iLCcJMkR4f — MARCA (@marca) 24 settembre 2018

19.13 - Arrivano le prime foto da Londra, a poco meno di un'ora dall'inizio della cerimonia. Tante personalità di spicco sul green carpet del Royal Festival Hall. Queste le immagini pubblicate dai social della FIFA:

18.55 - "Luka Modric vincerà il The Best questa sera". Il giornalista di Onda Cero Edu Pidal non sembra avere alcun dubbio sulla consegna del premio FIFA al miglior calciatore della passata stagione. Il centrocampista del Rea, d'altronde, è sicuramente il grande favorito. Questo il tweet pubblicato dall'emittente spagnola:

La expedición del Real Madrid acaba de llegar a Londres. Luka Modric recibirá esta noche el The Best 2018@ElTransistorOC @Radioestadio pic.twitter.com/xqc3jwxePN — EDU PIDAL (@edupidal) 24 settembre 2018

18.14 - Tanti ospiti d'eccezione stasera a Londra. Ci sarà anche l'ex Milan e Barcellona Ronaldinho, come mostra lo stesso campione brasiliano sui social:

Rumo a Londres 🤙🏾 😎 🇬🇧 pic.twitter.com/QEPyLVjCCD — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 24 settembre 2018

17.49 - Intanto, a Londra, è già arrivato il trofeo per il "The Best Men's Player 2018". Queste le immagini riportate dal profilo Twitter ufficiale della FIFA

😍🏆 The trophy is here! Follow all the build-up to #TheBest #FIFAFootballAwards, and the ceremony itself, on our Live Blog!

17.44 - Nessun nominato per quanto riguarda il premio Fair Play della FIFA. A Londra sarà annunciato direttamente il vincitore.

17.44 - Nessun nominato per quanto riguarda il premio Fair Play della FIFA. A Londra sarà annunciato direttamente il vincitore.

17.35 - Questi, infine, i calciatori nominati per entrare nella top 11 FIFA della passata stagione:

- Portieri (5)

Gianluigi Buffon (Italia/Juventus)

Thibaut Courtois (Belgio/Chelsea)

David de Gea (Spagna/Manchester United)

Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid)

Marc-André ter Stegen (Germania/Barcellona)

Difensori (20)

Jordi Alba (Spagna/Barcellona)

Daniel Carvajal (Spagna/Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia/Juventus)

Dani Alves (Brasile/PSG)

Diego Godín (Uruguay/Atletico Madrid)

Mats Hummels (Germania/Bayern)

Joshua Kimmich (Germania/Bayern)

Dejan Lovren (Croazia/Liverpool)

Marcelo (Brasile/Real Madrid)

Yerry Mina (Colombia/Palmeiras–Barcellona)

Benjamin Pavard (Francia/Stoccarda)

Gerard Piqué (Spagna/Barcellona)

Sergio Ramos (Spagna/Real Madrid)

Thiago Silva (Brasile/PSG)

Kieran Trippier (Inghilterra/Tottenham)

Samuel Umtiti (Francia/Barcellona)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Raphael Varane (Francia/Real Madrid)

Sime Vrsaljko (Croazia/Atletico Madrid)

Kyle Walker (Inghilterra/Manchester City)

Centrocampisti (15)

Sergio Busquets (Spagna/Barcellona)

Casemiro (Brasile/Real Madrid)

Philippe Coutinho (Brasile/Liverpool–Barcellona)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City)

Eden Hazard (Belgio/Chelsea)

Andrés Iniesta (Spagna/Barcellona)

Isco (Spagna/Real Madrid)

N'Golo Kanté (Francia/Chelsea)

Toni Kroos (Germania/Real Madrid)

Nemanja Matic (Serbia/Manchester United)

Luka Modric (Croazia/Real Madrid)

Paul Pogba (Francia/Manchester United)

Ivan Rakitic (Croazia/Barcellona)

David Silva (Spagna/Manchester City)

Arturo Vidal (Cile/Bayern)

Attaccanti (15)

Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

Edinson Cavani (Uruguay/PSG)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/Real Madrid)

Paulo Dybala (Argentina/Juventus)

Antoine Griezmann (Francia/Atletico Madrid)

Harry Kane (Inghilterra/Tottenham)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern)

Romelu Lukaku (Belgio/Manchester United)

Mario Mandzukic (Croazia/Juventus)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Kylian Mbappe (Francia/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Barcellona)

Neymar (Brasile/PSG)

Mohamed Salah (Egitto/Liverpool)

Luis Suárez (Uruguay/Barcellona)

17.30 - Tre i possibili vincitori anche del premio per la miglior tifoseria FIFA. Si parte da Sebastián Carrera, l'unico tifoso del CD Puerto Montt che ha seguito la squadra sul campo del Coquimbo Unido (Primera División B cilena), realizzando un viaggio di ben 3.000 km andata e ritorno. Poi, i tifosi di Giappone e Senegal, considerati insieme per l'impeccabile ed esemplare pulizia della propria parte dello stadio dopo le rispettive sfide dell'ultimo Mondiale. Infine, la tifoseria del Perù: in 40.000 hanno sostenuto infatti la Nazionale andina nel debutto al Mondiale in Russia.

17.20 - Questi i giocatori in lizza per il Premio Puskas:

- Gareth Bale (Real Madrid) – Real Madrid-Liverpool. Finale di Champions.

- Denis Cheryshev (Russia) – Russia-Croazia. Mondiale (quarti di finale).

- Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atene) – AEK-Olympiacos. Massima divisione greca.

- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – Juventus-Real Madrid. Champions (quarti di finale).

- Giorgian de Arrascaeta – Cruzeiro-América. Brasileirao.

- Riley McGree (Melbourne City) – Newcastle Jets-Melbourne City.

- Lionel Messi (Argentina) – Argentina-Nigeria. Mondiale (fase a gironi).

- Benjamin Pavard (Francia) – Francia-Argentina. Mondiale (ottavi di finale).

- Ricardo Quaresma (Portogallo) – Iran-Portogallo. Mondiale (fase a gironi).

- Mohamed Salah (Liverpool) – Liverpool-Everton. Premier League.

17.15 - Ecco i candidati per il premio al miglior allenatore FIFA del calcio maschile e anche per quello al miglior allenatore FIFA del calcio femminile: Zlatko Dalic (Croazia), Didier Deschamps (Francia) e Zinedine Zidane (Real Madrid); Reynald Pedros (Olympique Lione), Asako Takakura (Giappone) e Sarina Wiegman (Olanda).

17.12 - Questi i candidati per il premio The Best al miglior portiere FIFA: Thibaut Courtois (Chelsea-Belgio), Hugo Lloris (Tottenham-Francia) e Kasper Schmeichel (Leicester-Danimarca).

17.09 - Andiamo a rivedere ora, nel dettaglio, tutti i giocatori in lizza per i premi di questa sera (indicati nel club della passata stagione, visto che i premi si riferiscono ai risultati ottenuti singolarmente nel 2017-2018). Si parte col premio "The Best" al miglior giocatore FIFA: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) e Mohamed Salah (Liverpool). Ada Hegerberg (Olympique Lione), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lione) e Marta (Orlando Pride) sono invece le candidate per il premio "The Best" alla miglior calciatrice FIFA.

16.59 - Da Marca arrivano le prime indiscrezioni sui premi di questa sera: nel miglior undici figureranno David De Gea, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

16.32 - Aumenta la lista degli assenti al "The Best". A Londra non ci sarà neanche il ds della Roma Monchi, che ha preferito restare vicino alla squadra nel ritiro di Trigoria in questo momento di grande difficoltà.

16.06 - Tanti assenti stasera a Londra. Mancherà sicuramente Cristiano Ronaldo, anche se stavolta le ragioni dovrebbero essere prettamente legate al campo, visto che la Juventus mercoledì affronterà in campionato il Bologna. Out anche la stella del Barcellona Lionel Messi, che diserterà la cerimonia per "motivi familiari". Presente, invece, la folta colonia del Real Madrid, a partire dal presidente Florentino Perez e composta poi da Thibaut Courtois, capitan Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo e, ovviamente, anche il grande favorito Luka Modric.

15.45 - Otto i premi in questione: miglior giocatore, miglior allenatore, miglior portiere, Premio Puskas per il miglior gol, premio per la miglior tifoseria, premio Fair Play e miglior undici, oltre al premio per la migliore calciatrice e per il miglior allenatore del calcio femminile.

Luka Modric, Cristiano Ronaldo o Mohamed Salah? È il grande giorno del "The Best FIFA 2018". Mancano infatti ormai poche ore alla consegna di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo del calcio, in programma stasera alle ore 20:00 al Royal Festival Hall di Londra. La cerimonia sarà presentata dall'attore Idris Elba, accompagnato dalla giornalista francese Anne-Laure Bonnet, con la colonna sonora del cantante Noel Gallagher. Segui su TMW il live con tutte le dichiarazioni e il racconto minuto per minuto dell'evento!