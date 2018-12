LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Più forza al Var, sia obbligatorio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di Sassuolo-Torino: parola a Walter Mazzarri, per la presentazione del match dalla press room Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa, in programma alle 13.10. "Il Sassuolo è na delle squadre che giocano meglio in serie A. Hanno buoni valori, la loro manovra parte sempre da dietro. La classifica rispecchia il loro rendimento, vengono da una vittoria in trasferta. E' una partita molto difficile, noi la dovremo affrontare al meglio per fare un risultato positivo" le prima parole dell'allenatore granata.

FALQUE E SIRIGU - "Falque sta bene, Sirigu purtroppo non sarà disponibile per domani. Volete sapere se Iago parte dall'inizio? Vediamo, sta tornando da un infortunio e abbiamo tre partite in pochi giorni. Se torna De Silvestri titolare? Vedremo, qualche cambiamento lo farò".

RIENTRO SIRIGU - "Vedremo quando torneremo dal Sassuolo: stiamo provando a recuperarlo per l'Empoli, ma non ancora nulla di certo. Di Sarno mi ha detto che non è ancora il caso di convocarlo".

ICHAZO PRONTO - "E un professionista serissimo, si allena sempre al meglio anche quando sa che non gioca. Penso e spero che sia tranquillo per fare bene domani. A parte quella palla sfortunata nel derby, contro la Juve ha dato segnali positivi. E non era facile".

ERRORE ZAZA - "Gli ho detto di stare tranquillo, quell’errore nel derby lo ha fatto per eccesso di generosità, in buona fede. Gli ho consigliato di non pensarci più, di stare tranquillo. Le stesse cose le ho dette anche a Ichazo. A Zaza ho dato serenità. Fisicamente l'ho visto bene, è uno dei candidati a poter giocare anche contro il Sassuolo. Nel derby ha giocato una buona partita, a parte quell'errore".

DE ZERBI - "Ha fatto bene anche prima del Sassuolo, anche al Benevento. Ha una mentalità di gioco simile a quella di Guardiola, anche per questo credo che il tecnico spagnolo lo appoggi".

LA SETTIMANA DI SORIANO - "Io guardo solo il campo, quello che vedo in campo. Da questo punto di vista il ragazzo si è comportato normalmente come sempre. Se giocherà o no dipenderà poi delle scelte che faccio io".

SEMPRE VAR - "Questo strumento deve essere utilizzato in tutti i possibili errori di un arbitro. Se c'è una spinta in area che l'arbitro non vede, anche perché è difficile vedere tutto, bisogna usare la tecnologia. Deve avere più forza il Var: se lui vede qualcosa di sospetto, l'arbitro dovrebbe essere obbligato ad andare a rivederlo. Mi fa piacere che anche un grande arbitro come Casarin lo abbia detto".

MERCATO INVERNALE - "Mancano ancora tre partite importanti alla fine del girone d'andata, poi con la società di potrà parlare su cosa di potrà fare. La rosa numericamente è ampia, purtroppo siamo anche troppi per le competizioni che giochiamo. Al momento c'è qualche giocatore che non ha la possibilità di giocare perché siamo abbastanza".

Termina la conferenza alle 13.28.