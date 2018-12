LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Juve una corazzata, noi orgoglio e passione"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

Dopo Massimiliano Allegri tocca a Walter Mazzarri, presentare il derby della Mole in scena domani sera all'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live la conferenza, in scena alle 17.30 dalla sala stampa dell'impianto granata. Si comincia parlando del fattore campo, in uno stadio sold out. "Spero che sia tutto lo stadio a incitarci, non solo la Maratona. Ci conto, tutto lo stadio e per tutta la gara. Servirà l'adrenalina giusta per provare imporre il nostro gioco per tutta la partita, ma non sarà facile" le prime parole dell'allenatore granata.

IAGO FALQUE - "Iago ieri e oggi si è allenato. La rifinitura sarà domattina, proverà a sprintare. Per certe partite bisogna essere al top. Non cambia molto se giocheranno a tre o a quattro, ci siamo preparati in vari modi tutta la settimana. Zaza? Domani ci penseremo, ora vediamo come sta Iago. Zaza può essere una delle possibilità, non l'unica".

CONCRETEZZA - "Abbiamo fatto anche degli allenamenti specifici, servirà essere più concreti in area di rigore. Abbiamo esaminato la partita col Milan, dobbiamo essere più incisivi in avanti. I nostri tifosi sono carichi, e così i nostri giocatori. Davanti a certe partite è opportuno convogliare tutta la carica. Ci vorranno testa e gambe".

DERBY DELLA MOLE - "Ogni uomo ha una sua personalità. A volte, l'eccesso di foga può bloccare. Ripeto: bisognerà convogliare l'entusiasmo giusto, affinché ne tragga vantaggio la squadra. Di solito, in questi casi e in certe partite, serve dare maggiori input ai nostri giocatori, lo dico sempre a Frustalupi. E' l'unica cosa che noi possiamo fare. E cerco di capire anche singolarmente anche cosa fare. Partite così ne ho vissute tante. La vivo nel modo migliore, cerco di pensarci il meno possibile quando vado a letto".

TORINO E JUVE - "Come ha detto Belotti: loro sono corazzata, noi abbiamo passione. E ci aggiungerei la parola 'orgoglio'. Ogni partita per me è una verifica. Noi pensiamo alla prestazione. Dobbiamo essere più concreti. Cosa mi aspetto? Un Toro che sappia tenere il campo anche contro la prima della classe".

ALLEGRI - "Lo voglio ringraziare pubblicamente visto che mi ha fatto gli auguri quando ero stato male. Lo rispetto e lo stimo. Il mio temperamento? Ogni allenatore ha la sua personalità. La carriera che ha fatto Allegri parla da sé. Ognuno ha la propria personalità, ripeto. L'importante è che ci sia rispetto".

BALLOTTAGGI - "Tra Aina e De Silvestri? Gli esterni per il gioco che abbiamo noi hanno un ruolo dispendioso. Ansaldi, ad esempio, è appena tornato da un infortunio e magari non ha i 90 minuti a un certo ritmo. Qualcuno mi ha fatto notare che contro il Milan lo avrei potuto tirare fuori prima perchè era stanco, e forse è vero. Farò delle valutazioni domani, voglio prendermi anche le ultime ore a disposizione".

Termina la conferenza alle 17.50.