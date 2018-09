LIVE TMW - Tottenham, Pochettino: "Tenuto testa all'Inter. Meritavamo di più"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Dopo la cocente sconfitta rimediata negli ultimi secondi della sfida contro l'Inter, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino si presenta nella sala stampa di San Siro.

Sulla sconfitta: "Credo sia stata una buona prestazione, se il risultato fosse stato diverso forse mi avreste dato ragione. Giocare a San Siro è difficile, sono deluso dal risultato ma non nella prestazione. Nella ripresa abbiamo avuto molte occasioni, anche dopo il pareggio. Certe partite sono sempre aperte e noi dobbiamo migliorare. E' un momento un po' così, dobbiamo mettere in campo il doppio degli sforzi per tornare alla vittoria".

Sul secondo gol dell'Inter: "A volte serve anche un po' di fortuna e prendere le giuste decisioni nel momento giusto. Oggi secondo me la squadra avrebbe meritato di più, è stata forse la miglior prestazione da inizio stagione. Ora dobbiamo rispondere e tornare a vincere, ma giocando come oggi succederà presto".

Sui gol dell'Inter: "Il primo gol era una palla che arrivava da fuori e Icardi ha segnato. Ma fino all'85esimo eravamo in totale controllo. Il problema è che non abbiamo chiuso la partita. Handanovic è stato bravo, se lasci aperte certe sfide poi paghi le conseguenze. Poi giocare a San Siro, con questo pubblico, è sempre difficile".

Sul paragone con la gara con la Juve: "Realtà diverse e circostanze diverse. Oggi le condizioni non sono le migliori, stiamo soffrendo un po' ma non voglio cercare scuse. Posso solo dire di dover migliorare tanto. Ora servono solo alcuni risultati positivi per migliorare".

Sui possibili rimpianti sulle convocazioni: "E' facile parlare di chi non c'è. Secondo me dobbiamo parlare di calcio, altrimenti sarei forzato a mancare di rispetto a chi è andato in campo. I miei hanno giocato bene oggi, non è giusto prendersela con i giocatori. Abbiamo 25 giocatori, a volte sentendo i giornalisti sembra che possano giocare solo 11 giocatori e gli altri non valgono niente. Sono deluso da certe considerazioni, io rispetto i giocatori e i giornalisti, ma voi dovete rispettare le mie decisioni. A volte non capisco i motivi di queste domande. Ripeto, fanno male certi giudizi su chi ha giocato".

Sulla gara di Kane: "Sono deluso, ha avuto ottime occasioni per segnare nel primo tempo. Se Kane avesse segnato sarebbe stata una partita diversa, ma l'importante è che mantenga la sicurezza e la fiducia in se stesso".

Sul gol di Icardi: "Questo è calcio. Ho 46 anni e amo questo sport, a volte possono esserci momenti difficili. Dopo lo United avevo detto che poteva arrivare un momento difficile. La mia responsabilità è quella di avvertirvi e pure cambiare le dinamiche se c'è qualcosa che non va. Ora l'importante è lavorare, per me siamo forti, abbiamo giocatori di qualità ma per qualche motivo siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Oggi ho visto buoni segnali, ho visto grande personalità, giocando in uno stadio difficile e mostrando tanto carattere. Siamo stati un po' sfortunati sul risultato".