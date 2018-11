LIVE TMW - Udinese, Nicola: "Pretendo tanto da me stesso, voglio 100% da tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza di presentazione in casa Udinese per Davide Nicola. Il nuovo tecnico bianconero, alle 16.30, parlerà alla stampa presente alla Dacia Arena per commentare il suo primo giorno da allenatore della formazione friulana. L'allenatore ex Crotone, da ieri, ha preso il posto dello spagnolo Julio Velazquez.

16.36 - Arrivato mister Nicola in sala stampa, inizierà a breve la conferenza di presentazione. Presenti anche Franco Collavino e Daniele Pradè.

Inizia a parlare il dg Collavino: "Grazie per la partecipazione alla conferenza, oggi presentiamo Nicola. Il suo ingaggio è stato annunciato ieri, voglio fare due passaggi importanti dal punto di vista societario. Ringrazio Velazquez, si tratta di un mister che ha lavorato con impegno e dedizione. Non è però bastato, evidentemente abbiamo valutato molti elementi in queste settimane. C'è un tempo per ogni cosa: sviluppare progetti, per farli maturare e un tempo per fare punti. Questo è il momento di fare punti, è un elemento centrale delle nostre valutazioni. E' stata una decisione impegnativa ma inevitabile. Bisogna rispondere alla classifica e alla Società, anche per la fiducia che i tifosi ci hanno dato in questi mesi. Siamo in Serie A da 24 anni, vogliamo restarci ancora a lungo. Il secondo passaggio è il benvenuto a Nicola: si tratta di un tecnico giovane, motivato che ha carisma. Siamo sicuri che ispirerà la squadra e i tanti giovani nel gruppo. Il mister ha firmato un biennale, terminerà dunque nel 2020. Arriva con un gruppo di collaboratori, con lui ci sono quattro professionisti".

Prende la parola Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica friulana. "La penso come Collavino, salutiamo Velazquez e il suo staff. Julio e i collaboratori avranno una carriera radiosa. Presentare Nicola è facile, è un tecnico che risponde alle esigenze del momento e del nostro club. E' un tecnico preparato, ha una voglia enorme. Vogliamo fare bene e riportare entusiasmo, dando qualcosa al nostro pubblico che ci accompagna in maniera decisa".

Prime parole per il tecnico Nicola: "Saluto Velazquez, è un professionista piacevole per come si pone. Lo ringrazio perché ha provato di tutto per ottenere i risultati, che per noi sono fondamentali. Da tecnico, vedo che ha dato tutto sé stesso. Voglio fare lo stesso. Perché Udine? Credo che il nostro lavoro sia incredibile, se si pensa di avere la chance di convogliare le emozioni di tante persone. Non sarà facile, ma proprio per questo raggiungere un obiettivo è molto gratificante".

16.43 - Prima domanda per mister Nicola: di fronte la proposta dell'Udinese, ha avuto perplessità? "Sono l'ultimo in ordine temporale come tecnico, prima di me tanti allenatori hanno fatto la storia. Stimo Guidolin, ho letto una sua recente intervista. L'Udinese rappresenta un'eccellenza, bisogna lavorare e confrontarsi con culture diverse. Anche lavorare con la famiglia Pozzo e col direttore Pradè".

Vedendo la rosa, l'Udinese ha tre punte. Sono un po' poche oppure a gennaio farete qualcosa? "E' una domanda più da rivolgere a Pradè, ma sono in grado di rispondere per il mio ruolo. Non ho ancora visto tutti i calciatori, posso scoprire le potenzialità dei ragazzi. La fame è tanta, voglio iniziare a lavorare con i ragazzi. Ci renderemo conto di come stare in campo, è sempre frutto di un equilibrio. E' fondamentale per ottenere il massimo da ogni componente della rosa. Sono qui perché pretendo il massimo da me stesso, dedicherò tanto tempo ai ragazzi. Il mio calcio è organizzato, voglio coinvolgere tutti".

Lasagna? "Può operare da prima punta, ma è un ragazzo portato ad attaccare la profondità. Non ama giocare spalle alla porta, per caratteristiche ama giocare con una seconda punta. Lo scoprirò altro quando potrò allenarlo".

Cosa le ha chiesto il club fin da subito? "La Società è stata pratica, riconosce il fatto che in A dopo dodici gare sei terzultimo in classifica. Quindi bisogna conquistare punti e uscire da una condizione difficile. Dopo aver operato con i ragazzi, sarò molto più preciso nel rispondere sulle potenzialità della squadra. Ora consolideremo il gruppo, ogni cambio porta degli adattamenti. Proverò ad avere il 100% da ogni calciatore della rosa, poi voglio dimostrare alla piazza di poter mantenere una proposta di gioco coraggiosa pur avendo equilibrio. Adattandola, ovviamente, anche gli avversari che sfideremo".

Una rosa così giovane non è abituata a lottare per la salvezza. "Ogni professionista, tecnico o calciatore che sia, arrivato in A non può avere l'alibi di non essere pronto perché giovane. Ovviamente ci sono dei processi utili a maturare, questo è anche compito del tecnico. Bisogna rendere responsabili tutti del precorso da fare, non bisogna migliorare solo individualmente. Tutti lavoriamo per un solo obiettivo".

La prossima gara sarà contro la Roma. "Il calendario obiettivamente non è semplice. Avremo Roma e Sassuolo, poi l'Inter e l'Atalanta. Sono tutti avversari competitivi, se potessi scegliere il calendario tutti faremmo valutazioni diverse. Possiamo vedere quando crescere velocemente, contro avversari che sulla carta hanno qualità superiori. L'opportunità di lavorare senza nazionali rappresentano giorni persi per la conoscenza individuale dei ragazzi e per una crescita complessiva. Sta a me trovare il modo di lavorare bene anche con gli altri".

16.54 - Già in passato s'era parlato di Nicola all'Udinese. Che progetto ha trovato? "Ho due certezze: in A è difficile ottenere risultati senza costruire. E' difficile pensare a fare bene se non si produce. Allo stesso tempo sono convinto che bisogna avere una lettura del gioco che si basa sull'equilibrio. Se capisco di poter attaccare, devo farlo con determinazione. Se in un altro momento si trova una squadra che ha qualcosa in più, bisogna trovare il modo di proporre gioco senza prestare troppo il fianco. Altrimenti diventa difficile incidere sul risultato. Ai ragazzi chiedo passione e dedizione, anche la voglia di restare sul campo per migliorare noi stessi. E' l'unico modo per capire cosa possiamo fare. Quando saremo una squadra vera, potremo essere davvero competitivi. Contatti in passato? Io penso solo al campo".

Tornando all'impresa fatta col Crotone due stagioni fa, si sente in grado di fare una promessa se dovesse raggiungere dei risultati? Tra l'altro il Crotone, in quella stagione, è stata la seconda squadra con meno infortuni. "Ho la fortuna di essere in una eccellenza, ho già preso contatto con vari staff qui a Udine. Tutte situazioni con le quali abbiamo dimestichezza, perché nel calcio bisogna lavorare anche extra-campo. Ai ragazzi bisogna far capire che per arrivare all'eccellenza bisogna lavorare tanto tempo. Ronaldo è un esempio per poter veicolare messaggi importanti: dedizione al proprio lavoro, capacità di sopportare il lavoro. Non c'è un aspetto sul quale lavorare in modo separato: ho bisogno di tutte le componenti per fare il massimo. La salvezza del Crotone è stata piacevole, ma è il passato. Conta il presente per costruire il futuro. Ho fatto uno step voluto: oggi chiedo a tutti di essere allineato. Vogliamo tutti un solo obiettivo, conta la squadra e il comportamento che si attuano per essi nel rispetto dei singoli".